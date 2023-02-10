СБУ оголосила про підозру пропагандистці Тетяні Монтян (фото)

Пропагандистка, як вважають силовики, бере участь в інформаційно-психологічних спецопераціях спецслужб РФ. Тетяні Монтян оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу.

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Служба безпеки повідомила про підозру пропагандистці Тетяні Монтян, яку звинувачують у колабораціонізмі та зазіханні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, Тетяна Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях спецслужб РФ і публічно виправдовує повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Підозрювана неодноразово регулярно виходила в ефіри пропагандистських телеканалів Росії, закликаючи до насильницької зміни державних кордонів країни та підтримки окупаційних формувань. Тетяна Монтян, як стверджують у СБУ, також розповсюджувала антиукраїнські матеріали через свої соціальні мережі, які налічують майже 500 тисяч підписників.

Правоохоронці зазначають, що підозрювана виїхала у РФ ще 2021 року. Відтоді Тетяна Монтян неодноразово відвідувала окуповані території для підготовки пропагандистських сюжетів.

Після збору доказів їй пред'явили підозру одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 109 — "Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади";

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 — "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України";

ч. 1 ст. 111-1 — "Колабораційна діяльність";

ч. 3 ст. 436-2 — "Виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

[ + – ] СБУ оголосила про підозру Тетяні Монтян

Зазначимо, що у 2021 році Тетяна Монтян відвідала окупований Донецьк та брала участь у заході "Безсмертний полк". Пропагандистка пройшла вулицями обласного центру із портретом діда президента України Володимира Зеленського.

За тиждень до повномасштабного вторгнення Тетяна Монтян виступила на засіданні Ради Безпеки ООН на запрошення РФ. Пропагандистка назвала Україну "колонією Заходу" та звинуватила українські війська у постійних обстрілах окупованих територій.