СБУ объявила о подозрении пропагандистке Татьяне Монтян (фото)

Пропагандистка, как считают силовики, участвует в информационно-психологических спецоперациях спецслужб РФ. Татьяне Монтян объявили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса.

Related video

Служба безопасности сообщила о подозрении пропагандистке Татьяне Монтян, которую обвиняют в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, Татьяна Монтян активно участвует в информационно-психологических спецоперациях спецслужб РФ и публично оправдывает полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Подозреваемая неоднократно регулярно выходила в эфиры пропагандистских телеканалов России, призывая к насильственному изменению государственных границ страны и поддержке оккупационных формирований. Татьяна Монтян, как утверждают в СБУ, также распространяла антиукраинские материалы через свои социальные сети, которые насчитывают почти 500 тысяч подписчиков.

Правоохранители отмечают, что подозреваемая выехала в РФ еще в 2021 году. С того времени Татьяна Монтян неоднократно посещала оккупированные территории для подготовки пропагандистких сюжетов.

После сбора доказательств ей было предъявлено подозрение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 109 — "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти";

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

ч. 1 ст. 111-1 — "Коллаборационная деятельность";

ч. 3 ст. 436-2 — "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

[ + – ] СБУ объявила о подозрении Татьяне Монтян

Отметим, что в 2021 году Татьяна Монтян посетила оккупированный Донецк и участвовала в мероприятии "Бессмертный полк". Пропагандистка прошла по улицам областного центра с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского.

За неделю до полномасштабного вторжения Татьяна Монтян выступила на заседании Совбеза ООН по приглашению РФ. Пропагандистка назвала Украину "колонией Запада" и обвинила украинские войска в постоянных обстрелах оккупированных территорий.