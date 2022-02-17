"Киев это колония коллективного Запада": Монтян выступила в ООН по приглашению РФ (видео)

Приглашенная на заседание Россией, юристка обвинила Украину в "обстреле 100 тысяч человек" и не желании "разговаривать с республиками".

На заседании Совета Безопасности ООН, где сейчас рассматривают реализацию "Минских соглашений", Россия решила привлечь в качестве украинского юриста Татьяну Монтян. Женщина утверждает, что Украина должна выполнить взятые на себя обязательства, хотя украинское руководство якобы не хочет этого делать. Трансляция заседания велась на YouTube.

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Во время выступления Монтан заявила, что Киев никогда не собирался выполнять "Минск", беря при этом перерывы для укрепления армии. По ее мнению, это делалось чтобы "отбить "ЛНР" и "ДНР".

"Они не то что не хотят разговаривать с республиками, они не хотят разговаривать и с гражданским обществом внутри страны", — сказала она.

Вместе с тем Монтян обвинила Запад в попытке втянуть Россию в войну, а Украину – в "обстреле ста тысяч человек".

"Я уверена, что Запад позволяет Киеву не выполнять Минские соглашения. Не стоит говорить, что Киев является самостоятельным. Это колония коллективного Запада в которой все решают люди, которые пришли снаружи, которые устроили Майдан, госпереворот и захвативших мою страну в рабство", — добавила юристка.

Помимо этого женщина пожаловалась Совету Безопасности ООН, что она числится на сайте "Миротворец" из-за посещения временно оккупированных районов Донбасса в 2015 году.

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Кто такая Татьяна Монтян?

Татьяна Монтян – украинский адвокат, которая приобрела особую популярность критикой Евромайдана, который называла "олигархическим бунтом". Также она являлась одной из защитниц Виты Заверухи из "Айдара", которую обвиняли в расстреле инспекторов ГАИ на посту в Быковне на окраине Киева.

Также Монтян фигурирует в деле журналиста Руслана Коцабы, который публично выступал против мобилизации в ВСУ и отрицал агрессию со стороны России.

Не менее показательными являются визиты Монтян на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые она осуществляет с 2014 года. Из-за этих поездок Татьяну Монтян внесли в базу "Миротворца".

Кроме того, юристка открыто обвиняет Вооруженные силы Украины в обстрелах гражданского населения в районе Донбасса.

В своих комментариях Монтян часто утверждает, что Украина находится под внешним управлением Соединенных Штатов. При этом об антиукраинских действиях РФ блогерша, как правило, не упоминает.

Ранее Фокус сообщал, что в ООН проходило заседание, посвященное Украине. На нем выступал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что в ближайшие несколько дней Украина может подвергнуться российской атаке, и призвал весь мир не допустить такого развития событий.

Немногим ранее, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила журналистам во время телефонного разговора в четверг утром, 17 февраля 2022 года, что она попросила Блинкена выступить на международном форуме, потому что "барабанный бой войны звучит все громче".

Президент США Джо Байден заявил, что никакая страна не имеет права менять силой границы своих соседей. Он подчеркнул, что в случае вторжения, Россию ожидают мощные санкции со стороны стран Запада.