"Київ це колонія колективного Заходу": Монтян виступила в ООН на запрошення РФ (відео)

Запрошена на засідання Росією юристка звинуватила Україну в "обстрілі 100 тисяч людей" і не бажанні "розмовляти з республіками".

На засіданні Ради Безпеки ООН, де зараз розглядають реалізацію "Мінських угод", Росія вирішила залучити як українського юриста Тетяну Монтян. Жінка стверджує, що Україна має виконати взяті на себе зобов’язання, хоча українське керівництво нібито не хоче цього робити. Трансляція засідання велася на YouTube.

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Під час виступу Монтан заявила, що Київ ніколи не мав наміру виконувати "Мінськ", беручи при цьому перерви для зміцнення армії. На її думку, це робилося щоб "відбити "ЛНР" та "ДНР".

"Вони не те, що не хочуть розмовляти з республіками, вони не хочуть розмовляти і з громадянським суспільством усередині країни", — сказала вона.

Натомість Монтян звинуватила Захід у спробі втягнути Росію у війну, а Україну — в "обстрілі ста тисяч людей".

"Я впевнена, що Захід дозволяє Києву не виконувати Мінські угоди. Не варто говорити, що Київ є самостійним. Це колонія колективного Заходу, в якій все вирішують люди, які прийшли зовні, які влаштували Майдан, держпереворот і захопили мою країну в рабство", — додала юристка.

Крім цього, жінка поскаржилася Раді Безпеки ООН, що вона зазначається на сайті "Миротворець" через відвідування тимчасово окупованих районів Донбасу в 2015 році.

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Хто така Тетяна Монтян?

Тетяна Монтян — українська адвокатка, яка набула особливої популярності критикою Євромайдану, який називала "олігархічним бунтом". Також вона була однією із захисниць Віти Заверухи з "Айдару", яку звинувачували в розстрілі інспекторів ДАІ на посаді у Биківні на околиці Києва.

Також Монтян фігурує у справі журналіста Руслана Коцаби, який публічно виступав проти мобілізації у ЗСУ та заперечував агресію з боку Росії.

Не менш показовими є візити Монтян на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, які вона здійснює з 2014 року. Через ці поїздки Тетяну Монтян внесли до бази "Миротворця".

Крім того, юристка відкрито звинувачує Збройні сили України в обстрілі цивільного населення в районі Донбасу.

У своїх коментарях Монтян часто стверджує, що Україна перебуває під зовнішнім керуванням Сполучених Штатів. При цьому про антиукраїнські дії РФ блогерка, як правило, не згадує.

Раніше Фокус повідомляв, що в ООН проходило засідання, присвячене Україні. На ньому виступав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він сказав, що в найближчі кілька днів Україна може зазнати російської атаки, і закликав увесь світ не допустити такого розвитку подій.

Дещо раніше, амбасадорка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомила журналістам під час телефонної розмови в четвер вранці, 17 лютого 2022 року, що вона попросила Блінкена виступити на міжнародному форумі, тому що "барабанний бій війни звучить усе голосніше".

Президент США Джо Байден заявив, що жодна країна не має права міняти силою кордони своїх сусідів. Він підкреслив, що в разі вторгнення на Росію очікують потужні санкції з боку країн Заходу.