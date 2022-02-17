"Ключові цілі оприділили": Блінкен озвучив сценарій вторгнення РФ в Україну (відео)

Виступаючи в ООН, держсекретар США припустив, що під час російського вторгнення глушитимуть зв'язок, а урядові сайти зіткнуться з новими кібератаками.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН в четвер, 17 лютого 2022 року, поділився оцінкою того, що російські війська можуть зробити з Україною, якщо Кремль розпочне вторгнення. Трансляцію вели на YouTube.

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"Ми не знаємо точно, як розвиватимуться події. Але світ може очікувати, що вони розгорнуться, і насправді вони розгортаються прямо зараз", — сказав Блінкен у своєму зверненні до Ради Безпеки ООН.

"Російські ракети та бомби падатимуть на Україну. Зв'язок глушитимуть, кібератаки перекриють доступ до важливих українських установ. Після цього російські танки та солдати почнуть наступ на ключові цілі, які вже визначені та нанесені на детальні плани. Ми вважаємо, що ці цілі включають столицю України Київ, місто з населенням 2,8 мільйона людей", — сказав Блінкен.

Блінкен, який раніше вирушив у заплановану поїздку до Мюнхена разом із віцепрезиденткою Камалою Гарріс, натомість вилетів у Нью-Йорк на прохання пані посла США до ООН Лінди Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд повідомила журналістам під час телефонної розмови в четвер вранці, 17 лютого 2022 року, що вона попросила Блінкена виступити на міжнародному форумі, бо барабанний бій війни звучить дедалі голосніше.

"Наша мета — передати серйозність ситуації. Свідчення на місцях говорять про те, що Росія рухається до неминучого вторгнення. Це вирішальний момент", — сказала Томас-Грінфілд Блінкену телефоном.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський назвав обстріл дитячого садка в Станиці Луганській "великою провокацією". В момент влучення снаряда в будівлю дитсадка в ньому були діти.

На відео показано, як співробітники дитсадка евакуювали з будівлі дітей у безпечне місце. В момент атаки в дитячому садку були 20 дітей, які снідали в їдальні.

Американські дипломати наголосили, що обстріл дитячого садка в Станиці Луганській демонструє зневажливе ставлення Росії до українців.