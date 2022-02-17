"Агресор — Росія": посольство США відреагувало на обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Американські дипломати наголосили, що інцидент дуже яскраво демонструє зневажливе ставлення Росії до українців.

Посольство США в Україні прокоментувало обстріл дитсадка в Станиці Луганській. Американські дипломати однозначно заявили, що за черговим загостренням стоїть Росія, повідомивши про це на сторінці відомства в Twitter.

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"Внаслідок російського обстрілу Станиці Луганської на підконтрольній Україні території на Донбасі постраждав дитячий садок, двоє вихователів отримали поранення, а в селі відключено електрику. Агресор на Донбасі зрозумілий — Росія", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в повідомленні посольства йдеться, що цей інцидент порушує Мінські домовленості та наочно наголошує на відношенні РФ до українців по обидва боки лінії розмежування.

"Ця атака, як і багато інших, є грубим порушенням Росією Мінських угод і ще раз демонструє зневажливе ставлення Росії до цивільного населення України з обох боків лінії дотику", — акцентували в консульстві.

Що сталося в Станиці Луганській?

Вранці 17 лютого гуманітарна місія "Проліска" повідомила, що окупанти пошкодили будинок дитячого садка прямим попаданням, але під обстріл потрапила й інша інфраструктура. Половина мешканців Станиці Луганської залишилися без електрики, їх евакуювали в укриття. Також у Станиці Луганській під обстріл потрапила залізнична станція. У пресслужбі "Укрзалізниці" розповіли, що пошкоджено будинки депо та локомотив.

У штабі ООС повідомили, що станом на 11:00 російські окупанти обстріляли українські позиції та населені пункти 29 разів, 27 з яких забороненою Мінськими угодами зброєю.

У селищі під Попасною 17 лютого російські бойовики обстріляли ліцей, у якому перебували 30 дітей та 14 осіб персоналу. За повідомленням Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, також пошкодили газопровід, через що без газу залишилися 70 квартир та 96 будинків.

17 лютого штаб ООС зафіксував велику кількість обстрілів у 20 локаціях, є поранені. Росія намагається звинуватити у всіх сьогоднішніх обстрілах мирного населення Збройні сили України.

На обстріл дитсадка відреагував президент України Володимир Зеленський, який назвав інцидент "великою провокацією". Глава держави наголосив: важливо, щоб дипломати та ОБСЄ залишалися в Україні, адже їхня моніторингова діяльність — це додатковий фактор, що стримує.