"Агрессор - Россия": посольство США отреагировало на обстрел детсада в Станице Луганской

Американские дипломаты подчеркнули, что инцидент очень ярко демонстрирует пренебрежительное отношение России к украинцам.

Посольство США в Украине прокомментировало обстрел детсада в Станице Луганской. Американские дипломаты однозначно заявили, что за очередным обострением стоит Россия, сообщив об этом на странице ведомства в Twitter.

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"В результате российского обстрела Станицы Луганской на подконтрольной Украине территории на Донбассе пострадал детский сад, двое воспитателей получили ранения, а в селе отключено электричество. Агрессор на Донбассе ясен — Россия", — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении посольства говорится, что данный инцидент нарушает Минские договоренности и наглядно подчеркивает отношение РФ к украинцам по обе стороны линии разграничения.

"Эта атака, как и многие другие, является грубым нарушением Россией Минских соглашений и еще раз демонстрирует пренебрежительное отношение России к гражданскому населению Украины по обе стороны от линии соприкосновения", — акцентировали в консульстве.

Что произошло в Станице Луганской?

Утром 17 февраля гуманитарная миссия "Пролиска" сообщила, что оккупанты повредили здание детского сада прямым попаданием, но под обстрел попала и другая инфраструктура. Половина жителей Станицы Луганской остались без электричества и были эвакуированы в укрытия. Также в Станице Луганской под обстрел попала железнодорожная станция. В пресс-службе "Укрзализныци" рассказали, что повреждены здания депо и локомотив.

В штабе ООС сообщили, что по состоянию на 11:00 российские оккупанты обстреляли украинские позиции и населенные пункты 29 раз, 27 из которых — запрещенным Минскими соглашениями оружием.

В поселке под Попасным 17 февраля российские боевики обстреляли лицей, в котором находились 30 детей и 14 человек персонала. По сообщению Попасненской городской военно-гражданской администрации, также поврежден газопровод, из-за чего без газа остались 70 квартир и 96 домов.

17 февраля штаб ООС зафиксировал большое количество обстрелов в 20 локациях, есть раненые. Россия пытается обвинить во всех сегодняшних обстрелах мирного населения Вооруженные силы Украины.

На обстрел детского сада отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который назвал инцидент "большой провокацией". Глава государства акцентировал: важно, чтобы дипломаты и ОБСЕ оставались в Украине, ведь их мониторинговая деятельность — это дополнительный сдерживающий фактор.