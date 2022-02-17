"Ключевые цели определены": Блинкен озвучил сценарий вторжения РФ в Украину (видео)

Во время выступления в ООН госсекретарь США допустил, что во время российского вторжения будут глушить связь, а правительственные сайты столкнуться с новыми кибератаками.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в ООН в четверг, 17 февраля 2022 года, поделился оценкой того, что российские войска могут сделать с Украиной, если Кремль начнет вторжение. Трансляция велась на YouTube.

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"Мы не знаем точно, как будут развиваться события. Но мир может ожидать, что они развернутся, и на самом деле, они разворачиваются прямо сейчас", — сказал Блинкен в своем обращении к Совету Безопасности ООН.

"Российские ракеты и бомбы будут падать на Украину. Связь будет глушиться, кибератаки перекроют доступ к ключевым украинским учреждениям. После этого российские танки и солдаты начнут наступление на ключевые цели, которые уже определены и нанесены на детальные планы. Мы считаем, что эти цели включают столицу Украины Киев, город с населением 2,8 миллиона человек", — сказал Блинкен.

Блинкен, который ранее отправился в запланированную поездку в Мюнхен вместе с вице-президентом Камалой Харрис, вместо этого вылетел в Нью-Йорк по просьбе посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд сообщила журналистам во время телефонного разговора в четверг утром, 17 февраля 2022 года, что она попросила Блинкена выступить на международном форуме, потому что барабанный бой войны звучит все громче.

"Наша цель — передать серьезность ситуации. Свидетельства на местах говорят о том, что Россия движется к неизбежному вторжению. Это решающий момент", — сказала Томас-Гринфилд Блинкену по телефону.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский назвал обстрел детского сада в Станице Луганской "большой провокацией". В момент попадания снаряда в здание детсада, в нем находились дети.

На видео показано, как сотрудники детского сада эвакуируют из здания детей в безопасное место. В момент атаки в детском саду присутствовали 20 детей, которые завтракали в столовой.

Американские дипломаты подчеркнули, что обстрел детского сада в Станице Луганской демонстрирует пренебрежительное отношение России к украинцам.