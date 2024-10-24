Оправдывала РФ: прокуратура запретила пропагандистке Татьяне Монтян адвокатскую деятельность (фото)

Монтян систематически выступала на кремлевских каналах и снимала пропагандистские сюжеты на оккупированных территориях. Теперь ее обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Related video

Юриста, которая оправдывала нападение России на Украину и поддерживала самопровозглашенные республики на оккупированных украинских территориях, лишили права вести адвокатскую деятельность. Такое решение приняла квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Житомирской области. Сообщение об этом появилось 24 октября на сайте Офиса генпрокурора.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт против адвоката в марте 2023 года.

С тех пор досудебное расследование установило, что юрист с марта 2022 года постоянно появлялась на пропагандистских каналах, выступая там с высказываниями об общественно-политической ситуации в Украине. Также обвиняемая идеологически обосновывала создание самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганской областях и оправдывала вторжение РФ в Украину. В обвинении отмечается, что она публично призывала к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины.

Обвинение выдвигают по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: осуществление публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя Украины, захвату государственной власти Украины, изменению границ территории и государственной границы Украины, публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание войны.

В сообщении прокуратуры не указывается имя обвиняемой, однако журналисты издания OBOZ.UA предполагают, что речь идет об адвокате Татьяне Монтян — пропагандистке, уроженке Керчи, которой ранее объявляли подозрение в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины. Отмечалось, что она выехала в РФ в 2021 году, и с тех пор не раз посещала оккупированные территории и снимала там пропагандистские ролики.

Офис генпрокурора предоставил фото обвиняемой Фото: Telegram/Офис генерального прокурора Украины

Напомним, 8 октября пресс-служба СБУ сообщала о задержании Дмитрия Чистилина — одного из идеологов "СВО". Задержать пропагандиста помогли правоохранители Молдовы.