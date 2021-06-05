Заступника голови АРМА Павленко підстрелили біля будинку в Києві

Раніше співробітникам агентства розбили вікно в автомобілі, облили кров'ю під'їзд і повісили свинячу голову на двері.

У Києві під час нападу поранили Володимира Павленка — заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів, отриманих від корупційних або інших злочинів (АРМА). Про це 4 червня прес-служба відомства повідомила в Facebook.

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Як пише АРМА з посиланням на правоохоронців, кілька озброєних зловмисників напали на Володимира Павленка у його власного будинку ще 2-го червня. Злочинці кілька разів вистрілили з вогнепальної зброї, і заступник голови АРМА отримав поранення середньої тяжкості. Постраждалого госпіталізували в лікарню, зараз він знаходиться в стабільному стані, а його життю нічого не загрожує.

"АРМА сподівається на максимально швидку і дієву реакцію правоохоронних органів щодо встановлення, затримання і покарання зловмисників", — зазначила прес-служба агентства.

Раніше Володимир Павленко заявив "Українській правді", що керівництво АРМА піддається психологічному тиску, погрозам і нападам з боку невідомих осіб. Так в лютому зловмисники розбили вікна автомобіля, повісили свинячу голову на двері і облили кров'ю під'їзд співробітників, відповідальних за прийняття рішень щодо активів. Представники АРМА в Facebook припустили, що до таких заходів вдаються особи, кошти яких заарештовують в рамках кримінальних проваджень.

[ + – ] Автомобіль співробітника АРМА з розбитим склом [ + – ] Розлита кров в під'їзді співробітника АРМА [ + – ] Свиняча голова на двері квартири, де живе співробітник АРМА

Національне агентство було створено в 2015 році і отримало спеціальний статус, воно займається пошуком активів, які можна заарештувати за кримінальними провадженнями. Для цього співробітники АРМА збирають інформацію з різних джерел і аналізують статистичні дані, а також ведуть Єдиний державний реєстр активів.

Писали також, що в АРМА провели обшуки за підозрою в крадіжці речових доказів на 500 тисяч доларів. Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, правоохоронці обшукали будинок т.в.о. голови агентства Віталія Сігідіна, його заступника Володимира Павленка та інших співробітників в Києві та Київській області.

Суд передав АРМА арештоване майно компаній, пов'язаних з Віталієм Захарченко, екс-главою МВС України. Йдеться про 3 квартири, 4 житлових будинки, 24 земельні ділянки та 6 гаражі в центрі Києва.