Заборгували 23 тисячі грн: сім'ю розстріляли з автомата на Житомирщині (відео)

Чоловік помер на місці, а лікарі борються за життя його дружини, яку привезли в лікарню з дуже важкими пораненнями.

У ніч на 8 червня в селі Грубське Житомирської області з автомата Калашникова розстріляли будинок, де перебувала сім'я. Подробиці нападу з'ясувала "ТСН".

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Приватний будинок обстріляли з вулиці, після чого глава сімейства 46 років помер на місці від отриманих поранень, його 39-річна дружина в тяжкому стані опинилася в лікарні, на щастя, їхня 12-річна дочка залишилася неушкодженою — у момент обстрілу вона перебувала в іншій кімнаті. Дівчинка викликала "швидку допомогу" і поліцію, проте до їх приїзду стрілок встиг втекти.

[ + – ] Будинок, який розстріляли через борг у селі Грубське Фото: Скриншот

Поліція проводить розслідування і зібрала на місці події ряд доказів, включаючи гільзи калібру 5,45 — такі патрони використовує автоматична гвинтівка Калашникова. До вечора правоохоронці затримали 59-річного підозрюваного із сусіднього села, у нього вилучили автомат, дві бойові гранати РГД-5, а також автомобіль, на якому чоловік їздив, йому загрожує 15 років в'язниці за вбивство.

"Злочин він скоїв, у зв'язку з тим, що в загиблого був борг у 23 тис. доларів США", — розповів керівник Головного управління поліції по регіону Юрій Олійник.

Як повідомила заступниця головного лікаря Коростишівської лікарні Олена Гайсюк, постраждалу госпіталізували з численними кульовими пораненнями, розривом внутрішніх органів і переломом тазової кістки. Через сильні ушкодження медики навіть не змогли точно порахувати кількість ран.

Раніше підозрюваний у масовому вбивстві під Житомиром уперше виступив у суді. Анатолій Захаренко стверджує, що група із сімох киян першими почали стріляти в нього на базі відпочинку в Новоселиці.

Заступника голови АРМА Володимира Павленка підстрелили біля будинку в Києві, його доставили в лікарню з пораненням середнього ступеню тяжкості. До цього співробітникам відомства погрожували.