"Не хватило денег": работы ВНО-2021 проверили один раз вместо двух

Двум экзаменаторам нужно страховать друг друга, чтобы абитуриенты получили справедливые результаты ВНО-2021. Но в этом году двойную проверку прошли лишь 10% работ.

В 2021 году работы участников Внешнего независимого оценивания проверяли только один раз вместо двух. Об этом в Facebook написал преподаватель Винницкой академии непрерывного образования Тарас Ткачук.

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По его словам, в этом году чиновники "не нашли средств" на традиционные двойную проверку работ. В итоге лишь 10% работ проверены вторым экзаменатором, который должен был стать третьим — в международной практике такие люди сверяют оценки двух предыдущих экзаменаторов и выставляют окончательные.

"Все молчат? Никто ничего не хочет прокомментировать? Тысячи проверяющих и причастных к процедуре ВНО ничего не заметили? Или, как всегда, тихонько побухтели, а потом за рюмкой с грустью подняли тему некомпетентной власти… И всё?", — возмутился Тарас Ткачук.

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Он обратился к министру образования и науки Сергею Шкарлету, чтобы объяснить последствия из-за одной проверки работ ВНО, основываясь на своем опыте. По словам Ткачука, каждый экзаменатор может устать и допустить ошибки, которые призвана исправить вторая проверка. Такая система дает более объективную оценку, ведь второй проверяющий часто исправляет баллы за содержание сочинений, и разница бывает критически важной для авторов.

"На моей памяти самой большой была разница в шесть !!! баллов, которые вполне справедливо поднял второй экзаменатор", — подчеркнул Тарас.

Кроме того, во время второй проверки корректируются требования к сочинениям из разных регионов, хотя педагоги признают это весьма неохотно. Из-за региональных особенностей участники могут получить по два бала за примеры из искусства, совершенно разные по качеству.

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"В результате получаем очень интересную картинку: за пример из мультика "Губка Боб" или сказки про Колобка ставим 2 балла и пример из книги Германа Гессе "Сиддхартха" — тоже 2 балла", — объяснил преподаватель.

Тарас Ткачук предположил, что из-за одной-единственной проверки апелляционные комиссии ВНО получат много работы от участников, которые захотят оспорить свои результаты.

Основную сессию ВНО-2021 в Украине провели с 21 мая по 15 июня, ее результаты должны объявить до 30 июня. С 29 по 16 июня состоится дополнительная сессия, результаты которой участники получат до 23 июля.

Сообщали также расписание всех экзаменов ВНО-2021, и как участники могут подать апелляцию. Комиссия при УЦОКО начнет рассматривать жалобы с момента публикации первых результатов.