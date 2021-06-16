“НАШ” телеканал снова занял первое место среди всех информационных телеканалов

Как показывают данные телесмотрения, НАШ телеканал вчера, 15 июня, снова занял первые позиции среди всех информационных телеканалов Украины по всем аудиториям и 8 место среди всех телеканалов Украины.

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Показатели телесмотрения: Rat — 0,48%, Shr — 1,78%* (ЦА: 18+ Вся Україна).

В больших городах зрители тоже выбирают телеканал "НАШ": Rat — 0,73%, Shr — 2,47 %* (ЦА:18+ (50К+)

НАШим бессменным фаворитом остается аудитория столицы: rat — 1,22 %, shr — 4,41 % (ЦА: Київ 18+).

Спасибо нашим зрителям за поддержку и выбор! Мы и дальше будем продолжать транслировать самую важную информацию для каждого об Украине и мире, смотрите НАШ.

НАШ покажет!

Указанные в статье результаты исследования ТВ -аудитория принадлежат ИТК; исследователь — Nielsen, мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "НАШ" за 15 июня 2021 Overnight предоставлены по показателям rat%, shr%.