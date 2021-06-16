"НАШ" телеканал знову посів перше місце серед усіх інформаційних телеканалів

Як показують дані телеперегляду, НАШ телеканал вчора, 15 червня, знову посів перші позиції серед всіх інформаційних телеканалів України за усіма аудиторіями і 8 місце серед усіх телеканалів України.

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Показники телеперегляду: Rat — 0,48%, Shr — 1,78%* (ЦА: 18+ Вся Україна).

У великих містах глядачі теж вибирають телеканал "НАШ": Rat — 0,73%, Shr — 2,47%* (ЦА: 18+ (50К+)

Нашим незмінним фаворитом залишається аудиторія столиці: rat — 1,22%, shr — 4,41% (ЦА: Київ 18+).

Спасибі нашим глядачам за підтримку та вибір! Ми й далі будемо продовжувати транслювати найважливішу інформацію для кожного про Україну та світ, дивіться НАШ.

НАШ покаже!

Зазначені в статті результати дослідження ТВ-аудиторії належать ІТК; дослідник — Nielsen, моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "НАШ" за 15 червня 2021 Overnight надані за показниками rat%, shr%.