Реставрация избранных. Почему в списке Большой реставрации нет Одесской оперы и Таракановского форта

В Украине 80% культурно-исторических памятников нуждаются в серьезной реставрации, 30% в аварийном состоянии. На 22 объектах работы начнутся уже в этом году. Но почему шорт-лист "Большой реставрации" разочаровал общественность и что не так с экспертным советом, проводившим отбор?

В октябре 2020 года Владимир Зеленский приехал с визитом в Ровно. Выступая перед журналистами на площадке строящегося спортивного комплекса, президент среди прочего упомянул о программе "Большая реставрация". Более того, глава государства сказал, что три объекта в регионе, а именно Таракановский форт, Дубенский и Острожский замки, уже внесены в программу и будут отреставрированы. Однако это не так.

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[ + – ] Таракановский форт [ + – ] Таракановский форт [ + – ] Острожский замок [ + – ] Острожский замок [ + – ] Дубенский замок [ + – ] Дубенский замок

В конце мая Министерство культуры и информационной политики (МКИП) обнародовало список из 22 объектов, работы на которых начнутся в ближайшее время, но ни ровенского форта, ни замков там нет, они не попали даже в расширенный перечень МКИП из 109 позиций. Впрочем, там не оказалось и многих других исторических памятников, рассчитывавших получить государственное финансирование на реставрацию. Зато в списке есть по три объекта Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, для обновления которых целесообразнее найти спонсоров или меценатов, в то время как на дворец в селе Самчики, к примеру, привлечь частные деньги вряд ли выйдет.

Впрочем, Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики, с такой позицией не согласен.

"Последний год я только тем и занимаюсь, что ищу спонсоров, присоединяйтесь! Как только найдем, сразу исключим [из программы] и Софию, и Лавру, — ответил Ткаченко на вопрос Фокуса. — На самом деле на объектах в этих двух заповедниках тоже есть кричащие моменты".

[ + – ] В списке есть по три объекта Киево-Печерской лавры и Софии Киевской Фото: Сергей Кузнецов

Законодательная коллизия

В Украине 80% культурно-исторических памятников нуждаются в серьезной реставрации, 30% находятся в аварийном состоянии. Проект "Большая реставрация" в рамках президентской программы "Большое строительство" как раз и задумывался для того, чтобы привести их в порядок. Подача документов проходила с 3 марта по 2 апреля 2021 года, в итоге Минкульт получил 211 заявок. Однако 102 памятника, претендовавших на реставрацию, находятся в коммунальной собственности и, как выяснилось, получить финансирование от МКИП не могут. К примеру, это Одесская и Ужгородская филармонии. Также из списка выпали объекты, подчиняющиеся другим министерствам. Тем же Таракановским фортом распоряжается Министерство обороны, что тоже не позволяет выделять на него деньги в рамках программы.

В рамках бюджетной программы до 2025 года новую жизнь должны дать 150 культурно-историческим объектам

Александр Ткаченко уверяет, что эту законодательную проблему скоро устранят. На пресс-конференции, посвященной годовщине его работы на должности, министр сообщил, что в парламенте зарегистрировали законопроект №5551, дающий возможность министерству финансировать в том числе объекты коммунальной собственности.

Отбирали по нескольким критериям. Как объясняет Ткаченко, это должны быть знаковые объекты, находящиеся в критическом состоянии, но благодаря реставрации они смогут увеличить количество посетителей. Еще одно условие — наличие проектно-сметной документации, необходимой для начала работ.

"Если говорить об объектах, которые находятся в собственности громад, мы в постоянной коммуникации с губернаторами и просим их: "Потратьте деньги хотя бы на эту проектную документацию". Это позволит нам сразу давать субвенцию, а им — начинать работы", — комментирует министр.

В шорт-лист из 22 позиций также не попали проекты с высокими баллами из расширенного списка. Первое место в отборочном рейтинге занимала Семинарская церковь в Черновицком национальном университете, но эксперты для программы ее не отобрали. Еще во время отбора Евгений Чередюк, специалист Центра управления этим объектом ЮНЕСКО, рассказывал, как важно начать реставрацию уже в этом году, иначе объем работ значительно вырастет. У церкви уже есть проектно-сметная документация, а стоимость работ оценивается в 8 млн грн.

[ + – ] Семинарская церковь

Как уверяет министр, в текущем году должен состояться еще один отбор памятников — по обновленным правилам, и перечень получателей помощи увеличится до 50 позиций. Всего же в рамках бюджетной программы до 2025 года новую жизнь должны дать 150 объектам.

На программу "Большая реставрация" в госбюджете заложено 2 млрд грн, но гарантированная сумма — 600 млн грн. Средства распределят в зависимости от намеченных работ. К примеру, на реставрацию Чортковского замка на Тернопольщине предусмотрено 17,5 млн грн, а на Жолковский замок во Львовской области — 51 млн грн.

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Между тем реставрация Чортковского замка уже спровоцировала скандал в научном сообществе.

"SOS! Уничтожается памятник национального значения" — так начинается публикация в Facebook Владимира Добрянского, местного археолога и историка. На территории замка начались работы, однако эксперт опасается, что экскаватор, расчищающий территорию, может уничтожить культурный слой, так как археологические исследования тут не проводились.

"На самом деле это будет не реставрация, а бутафория и разрушение. Археолог во время проведения земляных работ отсутствует. Только такой специалист должен проводить раскопки и наблюдать за зачисткой территории", — считает Добрянский.

[ + – ] Реставрация Чортковского замка [ + – ] Реставрация Чортковского замка [ + – ] Реставрация Чортковского замка [ + – ] Реставрация Чортковского замка [ + – ] Реставрация Чортковского замка

Фото: Facebook Владимира Добрянского

Без инициативы

Проекты для программы отбирает созданный под это дело экспертный совет из восьми человек. В него, в частности, вошли Василий Тимкович, директор госинститута "УкрНИИпроектреставрация", Мария Бурьянова, глава Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Николай Крыжановский, начальник управления реализации политики занятости и развития человеческого капитала Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Но первой в списке экспертов значится Наталия Белоус, главный архитектор заповедника "София Киевская". И все бы ничего, только среди отобранных объектов три относятся как раз к заповеднику.

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Вопросы возникают не только к конкурсным условиям отбора, но и к инициативности региональных властей. К примеру, в списке не оказалось объектов из Одесской области. Как отмечает Николай Чепелев, учредитель Ассоциации архитекторов Одессы, непонятно, почему руководство города и области не подавало заявки на реставрацию зданий, находящихся в госсобственности.

[ + – ] Научная библиотека им. Горького в Одессе [ + – ] Одесский оперный театр [ + – ] Музыкальная школа им. Столярского

"В городе это, например, Оперный театр, Школа Столярского [музыкальная школа-интернат], библиотека им. Горького. Уверен, что и в области достаточно таких зданий и памятников. Городские или областные профильные управления должны были внимательно прочитать критерии, положение об этой программе и в соответствии с ними подготовить заявку на включение", — говорит архитектор. Возможно, в рамках второго отбора регионы проявят большую инициативность и будут охотнее претендовать на финансирование от МКИП.