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Реставрация избранных. Почему в списке Большой реставрации нет Одесской оперы и Таракановского форта

Евгения Королёва
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Дубенский форт, Таракановский форт, Большая реставрация
Таракановский форт (Дубенский форт, Новая Дубенская крепость) — архитерктурный памятник 19 века

В Украине 80% культурно-исторических памятников нуждаются в серьезной реставрации, 30% в аварийном состоянии. На 22 объектах работы начнутся уже в этом году. Но почему шорт-лист "Большой реставрации" разочаровал общественность и что не так с экспертным советом, проводившим отбор?

В октябре 2020 года Владимир Зеленский приехал с визитом в Ровно. Выступая перед журналистами на площадке строящегося спортивного комплекса, президент среди прочего упомянул о программе "Большая реставрация". Более того, глава государства сказал, что три объекта в регионе, а именно Таракановский форт, Дубенский и Острожский замки, уже внесены в программу и будут отреставрированы. Однако это не так.

Таракановский форт, памятник архитектуры, Большая реставрация
Таракановский форт
Таракановский форт, памятник архитектуры, Большая реставрация
Таракановский форт
Острожский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Острожский замок
Острожский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Острожский замок
Дубенский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Дубенский замок
Дубенский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Дубенский замок
Таракановский форт, памятник архитектуры, Большая реставрация
Таракановский форт, памятник архитектуры, Большая реставрация
Острожский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Острожский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Дубенский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Дубенский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация

В конце мая Министерство культуры и информационной политики (МКИП) обнародовало список из 22 объектов, работы на которых начнутся в ближайшее время, но ни ровенского форта, ни замков там нет, они не попали даже в расширенный перечень МКИП из 109 позиций. Впрочем, там не оказалось и многих других исторических памятников, рассчитывавших получить государственное финансирование на реставрацию. Зато в списке есть по три объекта Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, для обновления которых целесообразнее найти спонсоров или меценатов, в то время как на дворец в селе Самчики, к примеру, привлечь частные деньги вряд ли выйдет.

Впрочем, Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики, с такой позицией не согласен.

"Последний год я только тем и занимаюсь, что ищу спонсоров, присоединяйтесь! Как только найдем, сразу исключим [из программы] и Софию, и Лавру, — ответил Ткаченко на вопрос Фокуса. — На самом деле на объектах в этих двух заповедниках тоже есть кричащие моменты".

Киево-Печерская лавра, Большая реставрация
В списке есть по три объекта Киево-Печерской лавры и Софии Киевской
Фото: Сергей Кузнецов

Законодательная коллизия

В Украине 80% культурно-исторических памятников нуждаются в серьезной реставрации, 30% находятся в аварийном состоянии. Проект "Большая реставрация" в рамках президентской программы "Большое строительство" как раз и задумывался для того, чтобы привести их в порядок. Подача документов проходила с 3 марта по 2 апреля 2021 года, в итоге Минкульт получил 211 заявок. Однако 102 памятника, претендовавших на реставрацию, находятся в коммунальной собственности и, как выяснилось, получить финансирование от МКИП не могут. К примеру, это Одесская и Ужгородская филармонии. Также из списка выпали объекты, подчиняющиеся другим министерствам. Тем же Таракановским фортом распоряжается Министерство обороны, что тоже не позволяет выделять на него деньги в рамках программы.

В рамках бюджетной программы до 2025 года новую жизнь должны дать 150 культурно-историческим объектам

Александр Ткаченко уверяет, что эту законодательную проблему скоро устранят. На пресс-конференции, посвященной годовщине его работы на должности, министр сообщил, что в парламенте зарегистрировали законопроект №5551, дающий возможность министерству финансировать в том числе объекты коммунальной собственности.

Отбирали по нескольким критериям. Как объясняет Ткаченко, это должны быть знаковые объекты, находящиеся в критическом состоянии, но благодаря реставрации они смогут увеличить количество посетителей. Еще одно условие — наличие проектно-сметной документации, необходимой для начала работ.

"Если говорить об объектах, которые находятся в собственности громад, мы в постоянной коммуникации с губернаторами и просим их: "Потратьте деньги хотя бы на эту проектную документацию". Это позволит нам сразу давать субвенцию, а им — начинать работы", — комментирует министр.

В шорт-лист из 22 позиций также не попали проекты с высокими баллами из расширенного списка. Первое место в отборочном рейтинге занимала Семинарская церковь в Черновицком национальном университете, но эксперты для программы ее не отобрали. Еще во время отбора Евгений Чередюк, специалист Центра управления этим объектом ЮНЕСКО, рассказывал, как важно начать реставрацию уже в этом году, иначе объем работ значительно вырастет. У церкви уже есть проектно-сметная документация, а стоимость работ оценивается в 8 млн грн.

Семинарская церковь, памятник архитектуры, Большая реставрация
Семинарская церковь

Как уверяет министр, в текущем году должен состояться еще один отбор памятников — по обновленным правилам, и перечень получателей помощи увеличится до 50 позиций. Всего же в рамках бюджетной программы до 2025 года новую жизнь должны дать 150 объектам.

На программу "Большая реставрация" в госбюджете заложено 2 млрд грн, но гарантированная сумма — 600 млн грн. Средства распределят в зависимости от намеченных работ. К примеру, на реставрацию Чортковского замка на Тернопольщине предусмотрено 17,5 млн грн, а на Жолковский замок во Львовской области — 51 млн грн.

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Между тем реставрация Чортковского замка уже спровоцировала скандал в научном сообществе.

"SOS! Уничтожается памятник национального значения" — так начинается публикация в Facebook Владимира Добрянского, местного археолога и историка. На территории замка начались работы, однако эксперт опасается, что экскаватор, расчищающий территорию, может уничтожить культурный слой, так как археологические исследования тут не проводились.

"На самом деле это будет не реставрация, а бутафория и разрушение. Археолог во время проведения земляных работ отсутствует. Только такой специалист должен проводить раскопки и наблюдать за зачисткой территории", — считает Добрянский.

Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Реставрация Чортковского замка
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Реставрация Чортковского замка
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Реставрация Чортковского замка
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Реставрация Чортковского замка
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Реставрация Чортковского замка
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация
Чортковский замок, памятник архитектуры, Большая реставрация

Фото: Facebook Владимира Добрянского

Без инициативы

Проекты для программы отбирает созданный под это дело экспертный совет из восьми человек. В него, в частности, вошли Василий Тимкович, директор госинститута "УкрНИИпроектреставрация", Мария Бурьянова, глава Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Николай Крыжановский, начальник управления реализации политики занятости и развития человеческого капитала Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Но первой в списке экспертов значится Наталия Белоус, главный архитектор заповедника "София Киевская". И все бы ничего, только среди отобранных объектов три относятся как раз к заповеднику.

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Вопросы возникают не только к конкурсным условиям отбора, но и к инициативности региональных властей. К примеру, в списке не оказалось объектов из Одесской области. Как отмечает Николай Чепелев, учредитель Ассоциации архитекторов Одессы, непонятно, почему руководство города и области не подавало заявки на реставрацию зданий, находящихся в госсобственности.

Одесса, памятник архитектуры, Большая реставрация
Научная библиотека им. Горького в Одессе
Одесса, памятник архитектуры, Большая реставрация
Одесский оперный театр
Одесса, памятник архитектуры, Большая реставрация
Музыкальная школа им. Столярского
Одесса, памятник архитектуры, Большая реставрация
Одесса, памятник архитектуры, Большая реставрация
Одесса, памятник архитектуры, Большая реставрация

"В городе это, например, Оперный театр, Школа Столярского [музыкальная школа-интернат], библиотека им. Горького. Уверен, что и в области достаточно таких зданий и памятников. Городские или областные профильные управления должны были внимательно прочитать критерии, положение об этой программе и в соответствии с ними подготовить заявку на включение", — говорит архитектор. Возможно, в рамках второго отбора регионы проявят большую инициативность и будут охотнее претендовать на финансирование от МКИП.