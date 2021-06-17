Украина подписала контракт на ремонт пакистанского самолета Ил-78

Для "Укрспецэкспорта" это будет уже второй борт, который пройдет ремонтные работы на украинских предприятиях. Прошлый самолет был отремонтирован в 2020 году.

Госкомпания "Укрспецэкспорт" подписал контракт на ремонт и модернизацию самолета-заправщика Ил-78 Военно-воздушных сил Пакистана. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

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Подписание контракта произошло во время выставки "Зброя та безпека-2021". Сообщается, что тендер на ремонт и модернизацию самолета был еще в 2020 году. В нем победил "Укрспецэкспорт", в рамках тендера украинские предприятия будут ремонтировать пакистанские самолеты.

В том же 2020 году украинская сторона получила подтверждение намерений ВВС Пакистана заключить следующий контракт на капремонт еще двух самолетов заправщиков. Один из самолетов уже прошел необходимые работы, которые происходили на Николаевском авиаремонтном заводе. Таким образом был подписан контракт на ремонт второго самолета Ил-78.

Сумма контракта, по информации Defense Express, может составлять более 30 млн долларов.

Ил-78 — самолет-заправщик, который создан на основе самолета Ил-76. Его основное предназначение — дозаправка самолетов в воздухе. Принят на вооружение в 1987 году. В Военно-воздушных силах Пакистана находится 4 самолета Ил-78.

Напомним, Украина заключила контракт с Пакистаном по ремонту танков на 1,4 млрд гривен.

Отметим, что ранее в Харькове побывала делегация из Пакистана, которая заинтересовалась покупкой "Оплота" и ПТРК "Скиф".