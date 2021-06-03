Украина заключила контракт с Пакистаном по ремонту танков на 1,4 млрд гривен (видео)

Завод им. Малышева подписал уже второй контракт с пакистанской армией, первый контракт на ремонт Т-80УД в этом году был на 85,6 млн долларов.

Харьковский завод имени Малышева подписал контракт с Пакистанов на ремонт танков Т-80 УД на 1,4 млрд гривен. Об этом заявил гендиректор предприятия Василий Крылас в интервью для харьковского телеканала.

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По словам Крыласа, после череды непростых переговорах с пакистанской делегацией, сторонам удалось достичь подписания соглашения на ремонт танков Т-80 УД, двигателей и запчастей к ним.

"Буквально на прошлой неделе был подписан контракт на 1,4 млрд гривен. Это очень существенная для нас нагрузка. Это запчасти, ремонт танков Т-80УД, как когда-то завод имени Малышева в конце прошлого тысячелетия, подписав контракт, изготовил и поставил в Исламскую республику Пакистан. Теперь пришла их очередь для ремонта. И наши партнеры сделали у нас такой заказ", — рассказал Крылас.

[ + – ] Производство танков на Малышева Фото: Скриншот

Гендиректор завода добавил, что в этом году предприятие должно получить прибыль после убыточных 2019 и 2020 годов.

Новый контракт, как заявляет Крылас, стал возможен благодаря частичной модернизации предприятия. Полковник ВС Пакистана был удивлен тем, как обстоят дела с производством на заводе имени Малышева.

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Напомним, это уже второй контракт, который подписан заводом им. Малышева и Вооруженными силами Пакистана в 2021 году. Первый контракт на общую сумму 85,6 млн долларов был подписан в феврале. Помимо ремонта танков, "Укроборонпром" должен также поставить 12 танковых двигателей ДТ1 и ДТ2.

В середине мая делегация из Пакистана была на одном из полигонов, где им демонстрировали образцы украинского вооружения. Больше всего ее впечатлили возможности танка "Оплот".