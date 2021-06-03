Україна уклала контракт з Пакистаном щодо ремонту танків на 1,4 млрд гривень (відео)

Завод ім. Малишева підписав уже другий контракт з пакистанською армією, перший контракт на ремонт Т-80УД у цьому році був на 85,6 млн доларів.

Харківський завод імені Малишева підписав контракт з Пакистаном на ремонт танків Т-80 УД на 1,4 млрд гривень. Про це заявив гендиректор підприємства Василь Крилас в інтерв'ю для харківського телеканалу.

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За словами Криласа, після низки непростих переговорів з пакистанською делегацією, сторонам вдалося досягти підписання угоди на ремонт танків Т-80 УД, двигунів і запчастин до них.

"Буквально минулого тижня був підписаний контракт на 1,4 млрд гривень. Це дуже суттєве для нас навантаження. Це запчастини, ремонт танків Т-80УД, як колись завод імені Малишева в кінці минулого тисячоліття, підписавши контракт, виготовив і поставив в ісламську республіку Пакистан. Тепер прийшла їхня черга для ремонту. І наші партнери зробили в нас таке замовлення", — розповів Крилас.

[ + – ] Виробництво танків на Малишева Фото: Скриншот

Гендиректор заводу додав, що в цьому році підприємство повинне отримати прибуток після збиткових 2019 і 2020 років.

Новий контракт, як заявляє Крилас, став можливий завдяки частковій модернізації підприємства. Полковник ЗС Пакистану був здивований тим, як йдуть справи з виробництвом на заводі імені Малишева.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, це вже другий контракт, який підписаний між заводом ім. Малишева і Збройними силами Пакистану у 2021 році. Перший контракт на загальну суму 85,6 млн доларів був підписаний у лютому. Крім ремонту танків, "Укроборонпром" повинен також поставити 12 танкових двигунів ДТ1 і ДТ2.

У середині травня делегація з Пакистану була на одному з полігонів, де їм демонстрували зразки українського озброєння. Найбільше її вразили можливості танка "Оплот".