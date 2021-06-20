Наш Лас-Вегас. Что нужно, чтобы Украина стала лидером игровой индустрии в регионе

О том, что происходит с игорным бизнесом после его легализации, какие препятствия для инвесторов еще нужно ликвидировать и какое место займет Украина на Евро-2020, Фокус узнал у Михаила Коваля, руководителя юридического отдела Parimatch

Лицензия на букмекерство: самая дорогая в мире

В июле прошлого года был принят закон о легализации игорного бизнеса. Как вы считаете, могла ли Украина раньше прийти к легализации и что затягивало принятие закона?

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– Конечно, Украина могла намного раньше прийти к принятию этого закона. За 11 лет было несколько толчков к легализации игорного бизнеса.

В самом законе о запрете игорного бизнеса от 2009 года было указано, что в течение трех месяцев необходимо предложить Кабинету министров проект, направленный на урегулирование этой сферы. Но три месяца затянулись на 11 лет. Первый толчок случился в 2012 году перед чемпионатом Европы по футболу. Были проекты, предложения, но дальше их рассмотрения дело не пошло.

Пока в Украине лицензия на букмекерство самая дорогая в мире

2014 год – второй толчок. В Кабинет министров подали три законопроекта: про букмекерство, про лотерею и отдельный – про казино. Но в день голосования эти законопроекты сняли с повестки дня. И получилась уникальная история: под эти законопроекты вносились правки в налоговый кодекс, и когда законопроекты, касающиеся игрового бизнеса, были сняты с голосования, правки в налоговый кодекс все же внесли. Получилось, что налоги есть, а бизнеса нет.

Третий важный толчок случился в 2019 году: принятие закона о легализации игорного бизнеса. Но фактически легализация все еще продолжается. Сейчас законом утверждена нормативно-правовая часть организации бизнеса, теперь осталось доработать практические моменты, чтобы уже все операторы и игроки смогли комфортно себя чувствовать. Финальный этап – это закон о налогообложении.

Вы имеете в виду законопроект, предусматривающий снижение ставок налогообложения для организаторов азартных игр и лотерей. Каковы главные тезисы этого законопроекта, и на каком он этапе сейчас?

– К сожалению, 3 июня Верховная Рада не проголосовала за принятие этого законопроекта. Его вернули на доработку, будет рассматриваться уже осенью. А пока мы остаемся с тем налогообложением, которое действует сейчас.

[ + – ] Михаил Коваль, руководитель юридического отдела Parimatch, отвечает на вопросы "Фокуса"

Сейчас законом предусматривается налог на выигрыш 19,5% (18% + 1,5% военный сбор). Представьте, вы делаете ставку на матч в 1000 грн, коэффициент 1,05. Вы побеждаете и должны получить свой приз в размере 1050 грн. Но нет, на руки вы получите 845 грн – меньше, чем даже ставили изначально. Это несправедливо по отношению к игроку. Первым важным толчком в этом направлении стало принятие закона об отмене налогообложения выигрыша от 48 тыс. грн. Но закон 2713-Д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведения азартных игр и лотерей" важен и для операторов игорного бизнеса – как украинских, так и иностранных. Ведь на данный момент законом предусмотрен налог на прибыль предприятия – 18% и плюс специальный налог на игорный доход, в размере 18% для букмекеров и казино, 10% для операторов игровых автоматов. А законопроект предлагает унифицированную ставку налога для всех 10%. Также законопроект 2713-Д отменяет тройную оплату за лицензию игорного бизнеса, которая сейчас действует.

В этом году компания "Париматч" уже получила лицензию, заплатив как раз тройную оплату. Расскажите о процедуре получения и насколько она была сложная?

– Пока в Украине лицензия на букмекерство самая дорогая в мире. Лицензия на проведение азартных игр в казино стоит 30 тысяч минимальных заработных плат, но до введения в эксплуатацию системы государственного онлайн мониторинга эта цифра умножается в три раза, то есть 90 тыс. минимальных заработных плат. Получается 540 млн грн разбивается на равные платежи сроком на пять лет. Лицензия на игровые автоматы значительно меньше, порядка 45 млн грн.

Сейчас законом предусматривается налог на выигрыш 19,5% (18% + 1,5% военный сбор)

Наша компания была первой, кто подал документы на получение лицензии. Особых трудностей не было, лишь некоторые недопонимания в заполнении форм. Мы, так сказать, шли по приборам – закон приняли, а как заполняются заявки, непонятно. Мы думали, что с первой попытки не получим лицензию, ведь не было никаких разъяснений к оформлению необходимой документации, а это огромная кипа бумаг – три пакета документов из 800 страниц. Но все прошло успешно.

Ждем онлайн мониторинг игроков

Вы были членом Рабочей группы при Кабмине по разработке нормативно-правовых актов. Расскажите, что еще необходимо или чего не хватает пока в законе, чтобы уже завтра открылись букмекерские конторы, игорные дома?

– Бизнес уже может работать. Для того чтобы работать легально, есть закон. Уже приняли перечень игрового оборудования, перечень органов сертификации. Но чтобы бизнес и их игроки чувствовали себя комфортно, необходимо принять закон о снижении налоговой ставки. Помимо этого должна появиться система государственного онлайн мониторинга – главное программное обеспечение, контролирующее оператора, который в реальном времени отправляет информацию о ставках, игроке, о суммах, выплатах и т. д. Это то, благодаря чему будет высчитываться специальный игорный налог. И пока этого онлайн мониторинга нет, есть тройная оплата за лицензию.

Также в законе есть две правки по формированию комиссии по азартным играм, которые исключают друг друга. В одной правке сказано, что комиссия формируется на основании конкурса высшего корпуса государственной службы. Эта комиссия формирует кандидатов, а утверждает их только Кабинет министров. А вторая правка гласит, что членов комиссии выбирает комиссия, в которую входят пять членов, назначенные профильным комитетом Верховной Рады. И эти правки обе в законе и исключают друг друга. И этот вопрос необходимо решить.

Вы также являетесь членом Консультационно-экспертного совета при КРАИЛ. Что это за орган, какая его функция?

– Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей – главный регулятор бизнеса. Комиссия выдает лицензии, контролирует, формирует политику рынка. Для операторов игорного бизнеса это главный орган.

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КРАИЛ анонсировала появление карточки игрока. Что вообще это такое и на что направлена данная инициатива?

– Это такой необычный внутренний документ. Когда игрок заходит в казино первый раз, он должен пройти процедуры верификации и идентификации. Подтвердить свой возраст – старше 21 года, дееспособность, отсутствие лудомании и прочее. И каждый раз, посещая казино, игроку вновь нужно проходить эти процедуры. А карточка игрока исключает вторичные верификацию и идентификацию. Документ предусматривает цифровую фотографию и необходимые данные. Также я считаю, что необходимо усилить опись игрока в онлайне, ведь здесь предъявить свою карту игрока будет невозможно, в таком случае карточка должна быть прикреплена к персональному счету игрока. Помимо прочего стоит подумать над универсальной базой карточек игрока, ведь пока законом предусматривается, что каждый организатор азартных игр должен вас верифицировать как игрока, а значит, карта одного игорного заведения не котируется в других.

Избежать тройного налогообложения

Вы работали в сфере азартных игр еще до их запрета, расскажите, каким был этот рынок в 2009 году?

– Раньше игорный бизнес был урегулирован хаотичными нормативно-правовыми актами. Не было центрального органа, регулирующего эту отрасль, а организаторы получали не одну, а целых две лицензии. Изначально на организацию и содержание игровых заведений и тотализаторов выдавали лицензии местные органы власти, с 2006 года Министерство финансов стало лицензиатом по букмекерской деятельности в сфере азартных игр. При этом получение лицензии у органов местной власти не отменили. Да, работать, имея лицензию от Минфина, было можно, но если приходили чиновники местных органов власти – требовали еще и наличие своей лицензии. Операторы получали обе лицензии, чтобы не возникало ни у кого вопросов. Плюсом ко всему было еще и патентирование. Игорному заведению выдавался игорный патент, который обязательно клеили на кассу, а так же на каждый игровой автомат тоже клеился соответствующий патент.

Какое будущее у игорного бизнеса в Украине? Когда придут иностранные инвесторы и какие риски их могут ожидать в Украине?

– Ждать иностранных инвесторов однозначно стоит после принятия налогового законопроекта. Пока у нас получается три скрытых налога: тройная оплата за лицензию, налог на прибыль предприятия и специальный игорный налог. В Европе действует небольшая плата за лицензию по сравнению с нами, €50-200 тыс., а основной доход идет от налога на прибыль. Понятная налоговая политика ускорит приход иностранных инвесторов.

Может ли через 5-10 лет появится в Украине собственный "Лас-Вегас"?

– У нас для этого есть все условия. С одной стороны у нас Турция, где, кроме как ставок на собачьи гонки, азартные игры запрещены. С другой – Польша, где имеются проблемы с НДФЛ, поэтому поляки играют на международных сайтах. Беларусь – наш конкурент, у них и условия лояльные для игорного бизнеса, и налоги значительно ниже наших. Но мы вполне можем посоревноваться за игроков, если законопроект 2713-Д примут. Важно также понимать, что игорный бизнес – это не только о ставках и играх, это еще инфраструктура и развитие туристических зон. И к созданию условного "Лас-Вегаса" необходимо подходить комплексно, вместе с профильными организациями и общественностью.

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Уже скоро состоится Евро-2020, расскажите, каким образом формируются букмекерские прогнозы?

– Букмекерство – это высшая математика. Прогнозы формируются из множества разных фактов. Учитывается буквально все: начиная от силы команды, статистики игр, погодных условий, где играют, какой состав команды, менталитет, как играет игрок при конкретном тренере, здоровье игроков – это все анализируется и просчитывается. Это умственный труд и со стороны букмекеров, и со стороны игрока, который так же собирает статистику, делая ту или иную ставку.

Вы уже знаете, кто будет в финале чемпионата Европы по футболу?

– Знаю точно, что Украина будет в полуфинале.