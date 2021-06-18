Хана району! Появилась карта застройки Оболони, которую может одобрить КГГА

Застройщики могут снести рынки "Оболонь" и "Явир-95", а также другие объекты для возведения новых жилых высоток.

В Киеве депутаты городского совета готовятся голосовать за детальный план территории Оболонского района, который определит его дальнейшую застройку. Сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского масcива" опубликовало в Facebook карту участков, где могут появиться новые здания.

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Как рассказал автор поста, при составлении карты использовали информацию от землевладельцев и данные из земельной документации. Красным цветом отмечены улицы и территории, где владельцы точно решили строить высотки или застройщики уже получили все необходимые документы, синим — объекты, которые еще под большим вопросом. Фокус выборочно проверил информацию и приводит список таких участков:

Площадь Шевченко: планируют снести рынок «Полесье» и построить три здания высотой более 20 этажей, соответствующие ГУО были выданы 18 декабря 2020 года.

Агрокомбинат Пуща-Водица: планируется 32 дома по 25 этажей, по данным "ЭП" госпредприятие заключило инвестиционный договор с компанией "Датолит".

Улица Семьи Кульженко: будет застраивать участки по всей длине ТЦ "Караван" и Луговой улицы.

Улица Бережанская: собираются застроить 26-этажками почти всю промзону;

Рынок "Явир-95" на Минской: планируется снос и строительство новых многоэтажек, согласно кадастровой карте Украины, на участке площадью 0,74 га, должен быть жилой дом с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры.

Рынок "Оболонь" на Героев Днепра — согласно проекту Генерального плана, здесь в перспективе планируют возводить здания жилищно-общественного назначения;

Озеро Белое: в ближайшее время будут вносить в Киевсовет ДПТ территории от улицы Маршала Тимошенко до Северной, который откроет возможность строительства трех высоток вместо экс-спорткомплекса Аквариум.

Улица Северная: планируется строительство дома вместо парковки — Генеральный план подтверждает будущую застройку.

Улица Маршала Малиновского: готовится снос ТРЦ "Метрополис" для строительства нового торгового центра и жилого комплекса на его месте.

Озеро Вербное: планируется строительство у берега со стороны Героев Сталинграда, на Генплане указан участок под жилищно-общественное здание.

Оболонская набережная: строительная компания "Интеграл" собирается строить многоэтажку над "Липками", за Академией искусств.

Оболонский проспект возле "Дрим Таун": вместо "Варуса" планирует построить многоэтажки.

[ + – ] Карта возможной застройки Оболонского района Киева Фото: Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Фейсбук

10 июня Киевсовет одобрил проект ДПТ относительно Минского массива, согласно документу компания Stolitsa Group построит новый жилой комплекс на территории госпредприятия "Пуща-Водица". По данным сообщества, вскоре депутаты вынесут на голосование проекты планов по застройке и других территорий Оболонского района.

"Пип*ц району… Такая вот картина. Друзья, как думаете, если бы мы делали такую же карту для новых школ, садов или поликлиник, сколько было бы отметок на карте? Правильно. Ноль!", — прокомментировали авторы.

[ + – ] Карта размещение жилого строительства из Генплана Киева до 2025 года Фото: КГГА

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что в ДПТ Оболонского района предусмотрено создание новых парков и образовательных учреждений. В частности, открытие трех детских садов на 420 мест в виде двух пристроенных помещений вместимостью на 80 и 100 мест и отдельного здания на 240 мест. Также предусмотрено строительство комплекса, рассчитанного на 1500 учеников, который будет совмещать школу и учреждение профессионального образования.

Ранее стало известно, что ради президентского университета в Киеве застроят 16 гектаров в районе ВДНХ. По данным Минобразования, работы займут три года и обойдутся в 7,2 миллиарда гривен.

19 мая ГБР провела обыски в КГГА из-за застройки в зоне Киево-Печерской Лавры. По данным следствия, чиновники не остановили компанию, которая построила здание с шестью этажами, тогда как разрешили не более четырех.