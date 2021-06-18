Хана району! З'явилася карта забудови Оболоні, яку може схвалити КМДА

Забудовники можуть знести ринки "Оболонь" і "Явір-95", а також інші об'єкти для зведення нових житлових висоток.

У Києві депутати міської ради готуються голосувати за детальний план території Оболонського району, який визначить його подальшу забудову. Спільнота "Життя Оболонського району та Мінського масиву" опублікувала у Facebook карту ділянок, де можуть зʼявитися нові будівлі.

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Як розповів автор допису, під час складання карти використовували інформацію від землевласників і дані із земельної документації. Червоним кольором позначені вулиці й території, де власники точно вирішили будувати висотки або забудовники вже отримали всі необхідні документи, синім — обʼєкти, які ще під великим питанням. Фокус вибірково перевірив інформацію і наводить список таких ділянок:

Площа Шевченка: планують знести ринок «Полісся» і побудувати три будівлі висотою понад 20 поверхів, відповідні ДУО були видані 18 грудня 2020 року.

Агрокомбінат Пуща-Водиця: планується 32 будинки по 25 поверхів, за даними "ЕП" держпідприємство уклало інвестиційний договір із компанією "Датоліт".

Вулиця Сімʼї Кульженко: буде забудовувати ділянки по всій довжині ТЦ "Караван" і Луговій вулиці.

Вулиця Бережанська: збираються забудувати 26-поверхівками майже всю промзону.

Ринок "Явір-95" на Мінській: планується знесення і будівництво нових багатоповерхівок, згідно з кадастровою картою України, на ділянці площею 0,74 га, повинен бути житловий будинок з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Ринок "Оболонь" на Героїв Дніпра — згідно з проектом Генерального плану, тут у перспективі планують зводити будівлі житлово-громадського призначення.

Озеро Біле: найближчим часом будуть вносити в Київраду ДПТ території від вулиці Маршала Тимошенка до Північної, який відкриє можливість будівництва трьох висоток замість ексспорткомплексу Акваріум.

Вулиця Північна: планується будівництво будинку замість парковки — Генеральний план підтверджує майбутню забудову.

Вулиця Маршала Малиновського: готується знесення ТРЦ "Метрополіс" для будівництва нового торгового центру і житлового комплексу на його місці.

Озеро Вербне: планується будівництво біля берега з боку Героїв Сталінграда, на Генплані зазначена ділянка під житлово-громадську будівлю.

Оболонська набережна: будівельна компанія "Інтеграл" збирається будувати багатоповерхівку над "Липками", за Академією мистецтв.

Оболонський проспект біля "Дрім Таун": замість "Варуса" планує побудувати багатоповерхівки.

[ + – ] Карта можливої забудови Оболонського району Києва Фото: Життя Оболонського Району та Мінського Масиву / Фейсбук

10 червня Київрада схвалила проект ДПТ щодо Мінського масиву, згідно з документом компанія Stolitsa Group побудує новий житловий комплекс на території держпідприємства "Пуща-Водиця". За даними спільноти, незабаром депутати винесуть на голосування проекти планів із забудови й інших територій Оболонського району.

"Піп*ц району… Така ось картина. Друзі, як думаєте, якби ми робили таку ж карту для нових шкіл, садочків або поліклінік, скільки було б поміток на карті? Правильно. Нуль!" — прокоментували автори.

[ + – ] Карта розміщення житлового будівництва з Генплану Києва до 2025 року Фото: КГГА

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що в ДПТ Оболонського району передбачене створення нових парків та освітніх установ. Зокрема, відкриття трьох дитячих садків на 420 місць у вигляді двох прибудованих приміщень місткістю на 80 та 100 місць та окремої будівлі на 240 місць. Також передбачене будівництво комплексу, розрахованого на 1 500 учнів, який буде поєднувати школу й установу професійної освіти.

Раніше стало відомо, що заради президентського університету в Києві забудують 16 гектарів у районі ВДНГ. За даними Міносвіти, роботи триватимуть три роки і коштуватимуть 7,2 мільярдів гривень.

19 травня ДБР провела обшуки в КМДА через забудову в зоні Києво-Печерської Лаври. За даними слідства, чиновники не зупинили компанію, яка побудувала будинок із шістьма поверхами, тоді як дозволили не більше чотирьох.