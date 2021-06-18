Хана району! З'явилася карта забудови Оболоні, яку може схвалити КМДА
Забудовники можуть знести ринки "Оболонь" і "Явір-95", а також інші об'єкти для зведення нових житлових висоток.
У Києві депутати міської ради готуються голосувати за детальний план території Оболонського району, який визначить його подальшу забудову. Спільнота "Життя Оболонського району та Мінського масиву" опублікувала у Facebook карту ділянок, де можуть зʼявитися нові будівлі.
Як розповів автор допису, під час складання карти використовували інформацію від землевласників і дані із земельної документації. Червоним кольором позначені вулиці й території, де власники точно вирішили будувати висотки або забудовники вже отримали всі необхідні документи, синім — обʼєкти, які ще під великим питанням. Фокус вибірково перевірив інформацію і наводить список таких ділянок:
- Площа Шевченка: планують знести ринок «Полісся» і побудувати три будівлі висотою понад 20 поверхів, відповідні ДУО були видані 18 грудня 2020 року.
- Агрокомбінат Пуща-Водиця: планується 32 будинки по 25 поверхів, за даними "ЕП" держпідприємство уклало інвестиційний договір із компанією "Датоліт".
- Вулиця Сімʼї Кульженко: буде забудовувати ділянки по всій довжині ТЦ "Караван" і Луговій вулиці.
- Вулиця Бережанська: збираються забудувати 26-поверхівками майже всю промзону.
- Ринок "Явір-95" на Мінській: планується знесення і будівництво нових багатоповерхівок, згідно з кадастровою картою України, на ділянці площею 0,74 га, повинен бути житловий будинок з обʼєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.
- Ринок "Оболонь" на Героїв Дніпра — згідно з проектом Генерального плану, тут у перспективі планують зводити будівлі житлово-громадського призначення.
- Озеро Біле: найближчим часом будуть вносити в Київраду ДПТ території від вулиці Маршала Тимошенка до Північної, який відкриє можливість будівництва трьох висоток замість ексспорткомплексу Акваріум.
- Вулиця Північна: планується будівництво будинку замість парковки — Генеральний план підтверджує майбутню забудову.
- Вулиця Маршала Малиновського: готується знесення ТРЦ "Метрополіс" для будівництва нового торгового центру і житлового комплексу на його місці.
- Озеро Вербне: планується будівництво біля берега з боку Героїв Сталінграда, на Генплані зазначена ділянка під житлово-громадську будівлю.
- Оболонська набережна: будівельна компанія "Інтеграл" збирається будувати багатоповерхівку над "Липками", за Академією мистецтв.
- Оболонський проспект біля "Дрім Таун": замість "Варуса" планує побудувати багатоповерхівки.
10 червня Київрада схвалила проект ДПТ щодо Мінського масиву, згідно з документом компанія Stolitsa Group побудує новий житловий комплекс на території держпідприємства "Пуща-Водиця". За даними спільноти, незабаром депутати винесуть на голосування проекти планів із забудови й інших територій Оболонського району.
"Піп*ц району… Така ось картина. Друзі, як думаєте, якби ми робили таку ж карту для нових шкіл, садочків або поліклінік, скільки було б поміток на карті? Правильно. Нуль!" — прокоментували автори.
Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що в ДПТ Оболонського району передбачене створення нових парків та освітніх установ. Зокрема, відкриття трьох дитячих садків на 420 місць у вигляді двох прибудованих приміщень місткістю на 80 та 100 місць та окремої будівлі на 240 місць. Також передбачене будівництво комплексу, розрахованого на 1 500 учнів, який буде поєднувати школу й установу професійної освіти.
Раніше стало відомо, що заради президентського університету в Києві забудують 16 гектарів у районі ВДНГ. За даними Міносвіти, роботи триватимуть три роки і коштуватимуть 7,2 мільярдів гривень.
19 травня ДБР провела обшуки в КМДА через забудову в зоні Києво-Печерської Лаври. За даними слідства, чиновники не зупинили компанію, яка побудувала будинок із шістьма поверхами, тоді як дозволили не більше чотирьох.