Нефтебаза БРСМ загорелась, когда смешивали бензин для искусственного повышения октанового числа – экс-работник базы

Пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта", который унес жизни 6 человек, произошел во время смешивания бензина для искусственного повышения октанового числа. Об этом сообщил бывший сотрудник нефтебазы в сюжете программы "Гроші" телеканала 2 + 2.

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"Поставили емкость с бензином 92-м — с 95-м колотили и разорвался шланг по середине емкости. Артур (сотрудник базы — прим. ред) когда увидел что сверху поливает и шланг разорвало, то он побежал выключать насос. При отключении насоса произошло размыкание контакта и загорелась емкость и вся нефтебаза! ", — рассказывает бывший сотрудник нефтебазы Андрей.

По словам мужчины, который сам занимался смешиванием бензинов — все это делалось для искусственного повышения октанового числа бензина.

"Если вы например купили 12 вагонов 92-го и 2 вагона 95-го и повысили октановое число на 2-3 "удела" и на заправках он продавался как 95-й. А на каждом литре заработать по 5-7 гривен, вы сами понимаете объемы и доходы … ", — говорит Андрей.

Бывший сотрудник нефтебазы в Василькове не исключает, что к бензину А-92 могли добавлять и другие составляющие. Он также отметил что из 15 огнетушителей во время пожара исправных было всего 3, ров с водой для тушения пожаров был засыпан наполовину, а электронные приборы на нефтебазе были не предназначены для работы с огнеопасными продуктами.

Как сообщалось ранее, пожар на нефтебазе БРСМ под Васильковом в 2015 году продолжался 8 дней и унес жизни шестерых человек, из них четверо — пожарные, по крайней мере 18 человек травмированы. В ГСЧС пожар назвали самым сложным с 1960-х годов. Причиной тяжелых последствий пожара названо несоблюдение норм строительства взрывоопасного объекта. Представители сети БРСМ свою вину в катастрофе отрицают, а владелец "БРСМ-Нафта" Андрей Биба после пожара бежал в Италию.