Нафтобаза БРСМ загорілася коли змішували бензин для штучного підвищення октанового числа - експівробітник бази

Пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта", яка забрала життя 6 людей, сталася під час змішування бензину для штучного підвищення октанового числа. Про це повідомив колишній співробітник нафтобази в сюжеті програми "Гроші" телеканалу 2+2.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Поставили ємність із бензином 92-м — із 95-м колотили і розірвався шланг по середині ємності. Артур (співробітник бази-прим. ред) коли побачив що зверху поливає і шланг розірвало, то він побіг вимикати насос. При вимкненні насосу сталося розмикання контакту і загорілося ємність і вся нафтобаза!", — розповідає колишній співробітник нафтобази Андрій.

За словами чоловіка, який сам займався змішуванням бензинів — все це робилось для штучного підвищення октанового числа бензину.

"Якщо ви наприклад купили 12 вагонів 92-го і 2 вагони 95-го і підвищили октанове число на 2-3 "удєла" і на заправках він продавався як 95-й . А на кожному літрі заробити по 5-7 гривень, ви самі розумієте обʼєми і доходи…", — каже Андрій.

Колишній співробітник нафтобази у Василькові не виключає, що до бензину А-92 могли додавати і інші складові. Він також зазначив що з 15 вогнегасників під час пожежі справних було всього 3,рів з водою для гасіння пожеж був засипаний наполовину, а електронні прибори на нафтобазі були не призначені для роботи із вогненебезпечними продуктами.

Як повідомлялось раніше, пожежа на нафтобазі БРСМ під Васильковом у 2015 році тривала 8 діб та забрала життя шістьох людей, із них четверо – пожежники, принаймні 18 осіб травмовано. У ДСНС пожежу назвали найскладнішою з 1960 -х років. Причиною тяжких наслідків пожежі названо недотримання норм будівництва вибухонебезпечного обʼєкта. Представники мережі БРСМ свою вину у катастрофі заперечують, натомість власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба після пожежі втік до Італії.