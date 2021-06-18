Позиция всех ветвей власти неизменна - приватизация нужна и она состоится, - глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко

На этой неделе на форуме Украине 30 один день был посвящен программе приватизации государственных активов. С начала прошлого года бюджет страны получил от малой приватизации более 4,5 млрд гривен. Это в 45 раз больше, чем в 2018 году. В этом году в Украине стартовала большая приватизация — первый аукцион состоится уже этим летом.

На Форуме «Украина 30», Вы рассказывали о совместных усилиях всех ветвей власти по запуску Большой приватизации. Если же говорить о практическом измерении, на каком этапе сейчас Большая приватизация?

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Сейчас определено 23 государственных предприятия в рамках Большой приватизации. На некоторые из них мы уже назначили инвестиционных советников – специалистов из всемирно известных консалтинговых, аудиторских, инвестиционных компаний. Они проводят подготовительную работу. Затем пакеты документов мы передаем на утверждение в Кабинет Министров, и как только там будут приняты решения – Большая приватизация перейдет в режим «drive».

Первым объектом, который будет выставлен на аукцион, станет Объединенная горно-химическая компания (ОГХК). Я уже неоднократно рассказывал, что благодаря абсолютной прозрачности, открытию полной информации о предприятии нам удалось увеличить стартовую цену с 2,1 млрд до 3,7 млрд грн. Мы открыли всю информацию о предприятии, несколько раз меняли менеджмент, чтобы лишить олигархов влияния.

И это дало результат – в прошлом году прибыль компании увеличилась с 100 до 350 млн грн, в 3,5 раза по сравнению с 2019. ОГХК сегодня – это 4% запасов титановых руд. Это очень выгодный объект для инвестиций. Наконец мы получили согласование Кабинета Министров, и уже к концу лета ОГХК должна быть выставлена ​​на аукцион. Кстати, заинтересованность уже выразили около 10 инвесторов, большинство из которых – иностранные компании. Следующими объектами будут завод «Большевик» и Президент отель. По этим объектам завершаем аудит.

То есть мы действуем четко по мастер-плану – шаг за шагом, в строгом соответствии с законодательством. Чтобы потом ни у кого не возникало никаких вопросов относительно прозрачности и справедливости большой приватизации.

Пытаются ли финансово-промышленные группы вернуть предприятия под свой контроль с учетом того, что в Верховной Раде находится законопроект, который блокирует доступ олигархам к приватизации?

Сразу скажу: искоренять коррупционные схемы, которые годами существовали на госпредприятиях, достаточно сложно, а иногда и опасно. Но мы эту работу выполняем постоянно. Мы предупреждали рейдерские захваты, новым руководителям предприятий угрожали, на них давили, им поджигали автомобили… Сегодня юристы фонда защищают государственные интересы в 1860 судебных процессах при этом очень успешно. Например, в начале июня Верховный суд не разрешил компании «Ostchem» взыскать более 300 млн долларов из Одесского припортового завода. Теперь любой потенциальный покупатель может быть уверен: его право собственности на ОПЗ не смогут обжаловать.

Все это происходит параллельно с запуском Большой приватизации. И этот процесс уже не остановить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Одесский припортовый завод готов к приватизации. Это действительно так?

Действительно. Мы прошли экватор в подготовке ОПЗ к приватизации, привлекли инвестиционного советника, Кабмин утвердил его кандидатуру, и он начал работу – системный аудит предприятия, формирование цены. Затем аукционная комиссия должна согласовать цену, утвердить социальные, экономические и экологические приватизационные условия и направить пакет документов в Кабмин для одобрения.

Завод находится на 4 из 5 этапов подготовки. Думаю, что аукцион состоится в начале следующего года, как и планировалось.

По Вашим оценкам, сколько средств получит госбюджет от приватизации?

Мы считаем, что в этом году абсолютно реально ориентироваться на сумму 12 млрд грн. И мой оптимизм подкрепляется успехами малой приватизации (к объектам малой приватизации относятся те, стоимость которых не превышает 250 млн грн, — ред.). В среднем, цена на объекты, которые к ней относятся, росла на 200%, а с начала 2020 года госбюджет получил от малой приватизации уже более 4,5 млрд гривен. Это в 4 раза больше, чем в докоронакризисном 2019 году, и в 8 раз больше чем в 2018 году.

В этом году мы начали совместный с Минюстом проект по приватизации неработающих тюрем, продолжается приватизация комбинатов хлебопродуктов, неработающих спиртзаводов по программе демонополизации спиртовой отрасли. И здесь у нас также есть успешные кейсы – как приватизация в июне этого года Дунаевецкого КХП за четверть миллиарда, имущества неработающего Львовского пенитенциарного заведения за 400 млн гривен и т.д.

Кстати, буквально на этой неделе совместно с Офисом Президента нам удалось добиться согласия на передачу на приватизацию непрофильных активов Министерства обороны – отелей «Казацкий» в Киеве, «Братислава» в Кривом Роге и «Власта» во Львове. Государственная фискальная служба, например владела горнолыжным курортом. Все эти объекты также будут переданы на приватизацию.

То есть, мы на практике реализуем то, что зафиксировано в Национальной экономической стратегии-2030 – уменьшаем долю государства в экономике. Тогда каждый будет выполнять свою функцию: государство – регулировать, а бизнес – вести хозяйственную деятельность.

Президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о деолигархизации. Один из его пунктов запрещает участвовать в приватизации тем, кто будет внесено в реестр олигархов. Вы не боитесь, что усилиями олигархов приватизация может быть заблокирована?

Именно так. Этому предшествовало и разблокирование Верховной Радой процесса большой приватизации в апреле этого года, затем Президент внес законопроект о деолигархизации, у Фонда госимущества есть полное понимание с Кабмином о процессе приватизации. Именно так выглядит совместная работа в интересах государства. На Форуме «Украина 30» были представители Офиса Президента, Кабинета Министров, Верховной Рады. Все они дали четкий сигнал – приватизация должна состояться! То есть позиция всех ветвей власти осталась неизменной и консолидированной – приватизация нужна и она состоится. Олигархи не должны влиять на этот процесс.

В Украине около 3600 государственных предприятий. Часть из них вообще не функционирует, не только не приносит доход, а наоборот – наносит государству ущерб. Это миллиарды гривен наших с вами налогов. Государство больше не в состоянии выдерживать финансовую нагрузку за убыточные предприятия.

А вот частный бизнес, инвесторы заинтересованы в приобретении таких активов. Потому что частный бизнес более мобильный, он оперативно реагирует на рыночную конъюнктуру, внедряет инновации, способен обеспечить необходимые инвестиции чтобы эти предприятия стали конкурентными и приносили прибыль. Приватизация – это не только средства в госбюджет. Это и новые рабочие места, и налоги, и база для налогообложения, новая жизнь предприятий и комплексное развитие территорий.