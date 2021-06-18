Позиция всех ветвей власти неизменна - приватизация нужна и она состоится, - глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко

На этой неделе на форуме Украине 30 один день был посвящен программе приватизации государственных активов. С начала прошлого года бюджет страны получил от малой приватизации более 4,5 млрд гривен. Это в 45 раз больше, чем в 2018 году. В этом году в Украине стартовала большая приватизация — первый аукцион состоится уже этим летом.

На Форумі «Україна 30», Ви розповідали про спільні зусилля усіх гілок влади щодо запуску Великої приватизації. Якщо ж говорити про практичний вимір, на якому етапі зараз Велика приватизація?

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Наразі визначено 23 державних підприємства в рамках Великої приватизації. На деякі з них ми вже призначили інвестиційних радників – фахівців з всесвітньо відомих консалтингових, аудиторських, інвестиційних компаній. Вони проводять підготовчу роботу. Потім пакети документів ми передаємо на затвердження в Кабінет Міністрів, і щойно там будуть ухвалені рішення – Велика приватизація перейде в режим «drive».

Першим об’єктом, який буде виставлено на аукціон, стане Об’єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК). Я вже неодноразово розповідав, що завдяки абсолютній прозорості, відкриттю повної інформації про підприємство нам вдалось збільшити стартову ціну з 2,1 млрд до 3,7 млрд грн. Ми відкрили всю інформацію про підприємство, кілька разів змінювали менеджмент, аби позбавити олігархів впливу.

І це дало результат — минулого року прибуток компанії збільшився зі 100 до 350 млн грн, у 3,5 рази в порівнянні з 2019. ОГХК сьогодні — це 4% запасів титанових руд. Це дуже вигідний обʼєкт для інвестицій. Нарешті ми отримали погодження Кабінету Міністрів, і вже до кінця літа ОГХК має бути виставлена на аукціон. До речі, зацікавленість уже висловили близько 10 інвесторів, більшість з яких – іноземні компанії. Наступними об’єктами будуть завод «Більшовик» та Президент готель. По цих об’єктах завершуємо аудит.

Тобто ми діємо чітко згідно майстер-плану – крок за кроком, у чіткій відповідності до законодавства. Аби згодом ні в кого не виникало жодних питань щодо прозорості та справедливості великої приватизації.

Чи намагаються фінансово-промислові групи повернути підприємства під свій контроль з урахуванням того, що у Верховній Раді знаходиться законопроект, який блокує доступ олігархам до приватизації?

Одразу скажу: викорінювати корупційні схеми, які роками існували на держпідприємствах, досить складно, а інколи й небезпечно. Але ми цю роботу виконуємо постійно. Ми попереджали рейдерські захоплення, новопризначеним керівникам підприємств погрожували, на них тиснули, їм підпалювали автомобілі… Сьогодні юристи фонду захищають державні інтереси у 1860 судових процесах при цьому дуже успішно. . Наприклад, на початку червня Верховний суд не дозволив компанії «Ostchem», стягнути понад 300 млн доларів з Одеського припортового заводу. Тепер будь-який потенційний покупець може бути впевнений: його право власності на ОПЗ не зможуть оскаржити.

Все це відбувається паралельно із запуском Великої приватизації. І цей процес вже не зупинити.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Одеський припортовий завод готовий до приватизації. Це дійсно так?

Дійсно. Ми пройшли екватор у підготовці ОПЗ до приватизації Ми залучили інвестиційного радника, Кабмін затвердив його кандидатуру, і він розпочав роботу – системний аудит підприємства, формування ціни. Потім аукціонна комісія має погодити ціну, затвердити соціальні, економічні та екологічні приватизаційні умови і спрямувати пакет документів у Кабмін для схвалення.

Завод знаходиться на 4 з 5 етапів підготовки. Думаю, що аукціон відбудеться на початку наступного року, як і планувалося.

За Вашими оцінками, скільки коштів отримає держбюджет від приватизації?

Ми вважаємо, що цього року абсолютно реально орієнтуватися на суму 12 млрд грн. І мій оптимізм підкріплюється успіхами малої приватизації (до об’єктів малої приватизації відносяться ті, вартість яких не перевищує 250 млн. грн., — ред.). В середньому ціна на об’єкти, які до неї відносяться, зростала на 200%, а з початку 2020 року держбюджет отримав від малої приватизації вже понад 4,5 млрд гривень. Це у 4 рази більше, ніж в докоронакризовому 2019 році, та в 8 разів більше ніж в 2018-му.

Цього року ми розпочали спільний з Мінюстом проект щодо приватизації непрацюючих в’язниць, триває приватизація комбінатів хлібопродуктів, непрацюючих спиртзаводів за програмою демонополізації спиртової галузі. І тут у нас також є успішні кейси — як то приватизація у червні цього року Дунаєвецького КХП за чверть мільярда, майна непрацюючого Львівського пенітенціарного закладу за 400 млн, тощо.

До речі, буквально на цьому тижні спільно з Офісом президента нам вдалося добитися згоди на передачу на приватизацію непрофільних активів Міністерства оборони — готелі «Козацький» у Києві, «Братислава» у Кривому Розі та «Власта» у Львові. Державна фіскальна служба, наприклад володіла гірськолижним курортом. Усі ці об’єкти також будуть передані на приватизацію.

Тобто, ми на практиці реалізуємо те, що зафіксовано в Національній економічній стратегії – 2030 – зменшуємо частку держави в економіці. Тоді кожен буде виконувати свою функцію: держава – регулюватиме, а бізнес — господарюватиме.

Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про деолігархізацію. Один з його пунктів забороняє брати участь у приватизації тим, кого буде внесено в реєстр олігархів. Ви не боїтеся, що зусиллями олігархів приватизація може бути заблокована?

Саме так. Цьому передувало і розблокування Верховною Радою процесу великої приватизації в квітні цього року, потім Президент вніс законопроект про деолігархізацію, у Фонда держмайна є повне порозуміння з Кабміном щодо процесу приватизації. Саме так виглядає спільна робота в інтересах держави. На Форумі «Україна 30» були представники Офісу Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради. Усі вони дали чіткий сигнал – приватизація має відбутися! Тобто позиція усіх гілок влади залишилась незмінною і консолідованою — приватизація потрібна й вона відбудеться. Олігархи не повинні впливати на цей процес.

В Україні близько 3600 державних підприємств. Частина з них взагалі не функціонує, не приносить не те що дохід, а навпаки – завдає державі збитків. Це мільярди гривень наших з вами податків. Держава більше не в змозі витримувати фінансове навантаження через збиткові підприємства.

А ось приватний бізнес, інвестори зацікавлені у придбанні таких активів. Тому що приватний бізнес більш мобільний, він оперативно реагує на ринкову кон’юнктуру, впроваджує інновації, здатен забезпечити необхідні інвестиції аби ці підприємства стали конкурентними та приносили прибуток. Приватизація – це не лише кошти в держбюджет. Це й нові робочі місця, і податки, і база для оподаткування, нове життя підприємств та комплексний розвиток територій.