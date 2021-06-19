Подоляк: Надеемся, новых разрушительных ударов стихии в Крыму больше не будет

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на наводнение в Крыму. Он призвал граждан не злорадствовать над горем других, ведь в последние недели пострадали и другие территории юга, востока и центра Украины.

Об этом он эксклюзивно рассказал телеканалу НАШ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Несомненно, масштабное наводнение в Крыму — это трагедия. Это жертвы, разрушения, потери. И несомненно, нам трудно видеть столь печальные последствия этой чрезвычайной ситуации в Крыму. Ущерб очень большой. На мой взгляд, уже много было сказано о причинах этого, в том числе и об отсутствии в Крыму с 2014 года необходимой работы по очистке речных русел, поддержки дамб. Но в любом случае, сегодня все это не так важно, как пострадавшие и потерявшие свое имущество люди", — рассказал он.

Подоляк выразил максимальное сочувствие крымчанам по этому поводу.

"Надеемся, что погода в ближайшие дни успокоится. И хотя бы новых разрушительных ударов стихии по Крыму больше не будет. Это важно. Для нас в том числе. Потому что Крым это Крым. Кстати, от масштабных наводнений из-за обильных дождей в последние недели пострадали и другие территории юга, востока и центра Украины. И везде это убытки, разрушения и личные трагедии. Поэтому призываем всех наших граждан проявлять максимальную осторожность при любых проявлениях природной стихии, а также не превращать эти трагедии в повод для циничных или злорадствуют шуток или комментариев", — добавил советник председателя ОП.