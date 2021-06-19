Подоляк: Сподіваємося, нових руйнівних ударів стихії в Криму більше не буде

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на повінь в Криму. Він закликав громадян не зловтішатися над горем інших, адже в останні тижні постраждали і інші території півдня, сходу і центру України.

Про це він ексклюзивно розповів телеканалу НАШ.

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"Безсумнівно, масштабна повінь в Криму — це трагедія. Це жертви, руйнування, втрати. І безсумнівно, нам важко бачити настільки сумні наслідки цієї надзвичайної ситуації в Криму. Збиток дуже великий. На мій погляд, вже багато було сказано про причини цього, в тому числі і про відсутність в Криму з 2014 року необхідної роботи по очищенню річкових русел, підтримки дамб. Але в будь-якому випадку, сьогодні все це не так важливо, як постраждалі і втратили своє майно люди ", — розповів він.

Подоляк висловив максимальне співчуття кримчанам з цього приводу.

"Сподіваємося, що погода в найближчі дні заспокоїться. І хоча б нових руйнівних ударів стихії по Криму більше не буде. Це важливо. Для нас в тому числі. Тому що Крим це Крим. До речі, від масштабних повеней через рясні дощі в останні тижні постраждали і інші території півдня, сходу і центру України. і всюди це збитки, руйнування і особисті трагедії. Тому закликаємо всіх наших громадян проявляти максимальну обережність при будь-яких проявах природної стихії, а також не перетворювати ці трагедії в привід для цинічних або зловтішаються жартів або коментарів ", — додав радник голови ОП.