Малый бизнес приглашает власть к диалогу

24 июня 2021 года в Киеве состоится Форум «Объединенный голос малого бизнеса-2021: перезагрузка диалога с властью».

Это одно из самых масштабных событий в мире малого предпринимательства Украины, в котором планируют принять участие представители 250 объединений малого бизнеса со всей страны. Организаторы мероприятия: Национальная платформа МСБ, Коалиция Совета Городов "Защити ФЛП", Национальная бизнес-коалиция, ВОО "Крепость" и Альянс РОМБ (Региональных Объединений Малого Бизнеса). Мероприятие проходит при поддержке Центра международного частного предпринимательства (СІРЕ).

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Среди главных спикеров Форума — глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, и.о. председателя Государственной налоговой службы Евгений Олейников, заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Дядюра, представительница Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Ксения Ляпина, председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, народный депутат Андрей Мотовиловец, Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе и др.

Одна из основных тем форума — совместные наработки представителей малого бизнеса в преодолении препятствий для восстановления и роста. В частности, в вопросах уменьшения регуляторной и административной нагрузки на бизнес: переход от тотальной фискализации к рискоориентированной, либерализация трудового законодательства, осовременивание и упрощения рыночного надзора, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, диджитализация и тому подобное. Также во время мероприятия будет обсуждаться либерализация применения РРО, упрощение в сфере трудовых отношений, поддержка малого и среднего бизнеса и дерегулирование.

По результатам Форума участники планируют принять резолюцию с учетом общих приоритетов бизнеса.

Генеральный телевизионный партнер: Первый деловой канал.

Деловой информационный партнер: ФОКУС.

Медиа-партнеры: Poltavske TV, Tv7+, Киев Live, СТС, информагентство «Украинские национальные новости», Деловая столица, «День».

Зарегистрироваться на онлайн часть мероприятия можно по ссылке.

Аккредитация СМИ: 067 930-06-69, 095 323-41-07, [email protected]