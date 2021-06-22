Малий бізнес запрошує владу до діалогу

24 червня 2021 року в Києві відбудеться Форум «Об'єднаний голос малого бізнесу-2021: перезавантаження діалогу з владою».

Це одна з наймасштабніших подій у світі малого підприємництва України, у якій планують взяти участь представники 250 об'єднань малого бізнесу з усієї країни. Організатори заходу: Національна платформа МСБ, Коаліція Ради Міст "Захисти ФОП", Національна бізнес-коаліція, ВГО "Фортеця" та Альянс РОМБ (Регіональних Об'єднань Малого Бізнесу). Захід проходить за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (СІРЕ).

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Серед головних спікерів Форуму — голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков, заступник міністра фінансів України Світлана Воробей, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Дядюра, представниця Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Ксенія Ляпіна, голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, народний депутат Андрій Мотовиловець, Президент Асоціації платників податків України Григол Катамадзе та ін.

Одна з основних тем форуму — спільні напрацювання представників малого бізнесу в подоланні перешкод для відновлення і росту. Зокрема, у питаннях зменшення регуляторного й адміністративного навантаження на бізнес: перехід від тотальної фіскалізації до ризикоорієнтованої, лібералізація трудового законодавства, осучаснення та спрощення ринкового нагляду, зниження навантаження на фонд оплати праці, діджиталізація тощо. Також під час заходу буде обговорюватися лібералізація застосування РРО, спрощення у сфері трудових відносин, підтримка малого і середнього бізнесу та дерегулювання.

За результатами Форуму учасники планують ухвалити резолюцію з урахуванням загальних пріоритетів бізнесу.

Генеральний телевізійний партнер: Перший діловий канал.

Діловий інформаційний партнер: ФОКУС.

Медіа-партнери: Poltavske TV, Tv7 +, Київ Live, СТС, інформагентство «Українські національні новини», Деловая столица, «День».

Зареєструватися на онлайн частину заходу можна за посиланням.

Акредитація ЗМІ: 067 930-06-69, 095 323-41-07, [email protected]