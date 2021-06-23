Мэра Каменского Андрея Белоусова уличили в корыстном использовании средств для борьбы с COVID-19 – СМИ

В Каменском Днепропетровской области при подготовке медучреждений города к приему больных с коронавирусом были допущены многомиллионные растраты бюджетных средств в интересах коммерческих организаций, имеющих отношение к мэру Андрею Белоусову и приближенным к нему городским структурам. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Апостроф.

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«Когда уровень заболеваемости в стране бил все рекорды, а смертность достигла действительно критических показателей, в горсовете Каменского спокойно "пилили" бюджетные деньги, предназначенные на оснащение городских больниц», — пишут журналисты.

Управление здравоохранения горсовета Каменского воспользовалось временной лазейкой в законодательстве, позволявшей в период пандемии не проводить закупки на тендерах. Властям на местах была предоставлена возможность выбирать поставщиков самостоятельно с соблюдением принципа «цена-качество».

Подчиненные Белоусова в качестве поставщиков выбрали две структуры — ООО "Торговая группа "Днепр" и ФЛП Толкунов Сергей Олегович. При этом оба юридических лица были зарегистрированы в самый разгар пандемии – осенью и летом 2020 года.

«Директором ООО является некий Александр Козырь, который ранее работал в коммунально-жилищном эксплуатационном предприятии "Орион", имеющем прямое отношение к Каменскому горсовету», — уточняют журналисты. А предприниматель Толкунов, по их же словам, «пользуется какой-то необъяснимой благосклонностью городских властей Каменского в плане закупок».

Эти структуры закупили для Управления здравоохранения Каменского 8 тысяч комбинезонов биологической защиты на общую сумму 2 720 000 гривен и 2100 дезинфицирующих средств в емкостях объемом 5 литров на 1 134 000 гривен. Тогда как в других городах аналогичные закупки проводились по ценам, намного ниже каменских.

Также в феврале горсовет Каменского закупил у Толкунова 100 кроватей по цене 6 000 гривен за штуку и 100 тумбочек по цене 5 280 гривен за штуку. В открытом доступе, утверждает издание, аналогичные товары можно найти более чем в два раза дешевле.

По данным Апострофа, Днепропетровская областная прокуратура уже открыла уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенным в особо крупных размерах или организованной группой.