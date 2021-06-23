Мэра Каменского Андрея Белоусова уличили в корыстном использовании средств для борьбы с COVID-19 – СМИ

У Камʼянському Дніпропетровської області під час підготовки медустанов міста до прийому хворих на коронавірус були допущені багатомільйонні розтрати бюджетних коштів в інтересах комерційних організацій, що мають відношення до мера Андрія Білоусова і наближених до нього міських структур. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Апостроф.

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«Коли рівень захворюваності в країні бив усі рекорди, а смертність сягнула дійсно критичних показників, в міськраді Камʼянського спокійно "пиляли" бюджетні гроші, призначені на оснащення міських лікарень», — пишуть журналісти.

Управління охорони здоровʼя міськради Камʼянського скористалося тимчасовою лазівкою в законодавстві, що дозволяла в період пандемії не проводити закупівлі на тендерах. Владі на місцях була надана можливість обирати постачальників самостійно з дотриманням принципу «ціна-якість».

Підлеглі Білоусова в якості постачальників обрали дві структури — ТОВ "Торгова група "Дніпро" та ФОП Толкунов Сергій Олегович. При цьому обидві юридичні особи були зареєстровані в самий розпал пандемії — восени і влітку 2020 року.

«Директором ТОВ є такий собі Олександр Козир, який раніше працював у комунально-житловому експлуатаційному підприємстві "Оріон", що має пряме відношення до Камʼянської міськради», — уточнюють журналісти. А підприємець Толкунов, за їхніми ж словами, «користується якоюсь незрозумілою прихильністю міської влади Камʼянського в плані закупівель».

Ці структури закупили для Управління охорони здоровʼя Камʼянського 8 тисяч комбінезонів біологічного захисту на загальну суму 2 720 000 гривень і 2100 дезінфікуючих засобів в ємностях обʼємом 5 літрів на 1 134 000 гривень. Тоді як в інших містах аналогічні закупівлі проводилися за цінами, набагато нижчими від камʼянських.

Також у лютому міськрада Камʼянського закупила у Толкунова 100 ліжок за ціною 6 000 гривень за штуку і 100 тумбочок за ціною 5 280 гривень за штуку. У відкритому доступі, стверджує видання, аналогічні товари можна знайти більш ніж в два рази дешевше.

За даними Апострофа, Дніпропетровська обласна прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах або організованою групою.