Первая и единственная в Украине система MONIKA теперь доступна бизнес-пользователям WNET

Национальный IP-оператор Украины WNET, наконец, представил свою уникальную разработку — систему MONIKA и ее интерфейс (личный кабинет) для клиентов MY.MONIKA.WORLD. Это является уникальным опытом, ведь такая опция как личный кабинет обычно не доступна бизнес-пользователям провайдеров Украины. Система объединяет в себе лучшие принципы BPA, EA, BPM, BI, CRM-систем и тому подобное.

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Компания WNET имеет многолетний опыт предоставления услуг в Телеком и IТ-секторах на отечественном и международном уровне. Предоставляя своим клиентам лучшие и проверенные решения, она уверена в их эффективности, ведь они базируются на собственном двадцатилетнем опыте и сопровождаются передовыми технологиями. Залогом прогрессивности компании является инвестирование в свои кадры, инфраструктуру и максимальная автоматизация процессов, что позволяет предвидеть потребности рынка и предоставлять соответствующие технологии.

Именно такой и стала система MONIKA, которая была разработана совместно с международной студией LoadMe с учетом последних тенденций и стремлений в вопросах ведения бизнеса телеком-формата. Анализируя все процессы, MONIKA позволяет определить "слабые" места в обслуживании клиентов и усовершенствовать его. Если учесть, что эта система обладает способностью к накоплению опыта путем анализа собственных ошибок, то процесс оптимизации любых процессов постепенно будет приближаться к эффективному варианту.

MY.MONIKA.WORLD уже доступен для бизнес-клиентов WNET, интерфейс был адаптирован под различные девайсы (компьютеры, планшеты, мобильные телефоны), поддерживает три языка: украинский, английский и русский. Сайт отличается максимальным удобством на разных уровнях доступа, простотой интерфейса и многофункциональностью. А также предусматривает потребности сетевых клиентов. Это означает, что все точки подключения в Украине и мире доступны в режиме онлайн на единой карте, которая отражает реальное состояние сети и статусы решение вопроса.

Главным преимуществом системы MONIKA является то, что ее использование позволяет повысить производительность бизнеса клиентов, обеспечив им контроль над ситуацией, возможность прогнозирования и доступ к актуальной информации на всех уровнях взаимодействия. Положительная оценка сетевых пользователей бета-версии программы подтвердила правильность прогнозов оператора WNET, который в очередной раз опередил рынок и вывел свой высокотехнологический инструмент для комплексного ведения телекоммуникационного бизнеса.

Сегодня WNET — это 13 стран присутствия; 30+ точек обмена трафика; 5500 зданий присутствия; 5000+ км собственных оптоволоконных линий в Украине, США и Европе; 4200+ клиентов в различных отраслях.