Перша та єдина в Україні система MONIKA тепер доступна бізнес-користувачам WNET

Національний IP-оператор України WNET нарешті представив свою унікальну розробку – систему MONIKA та її інтерфейс (особистий кабінет) для клієнтів MY.MONIKA.WORLD. Що є унікальним досвідом, адже така опція як особистий кабінет зазвичай не доступна бізнес-користувачам провайдерів України. Система об’єднує в собі найкращі принципи BPA, EA, BPM, BI, CRM систем тощо.

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Компанія WNET має багаторічний досвід надання послуг в Телеком та ІТ-секторах на вітчизняному та міжнародному рівні. Надаючи своїм клієнтам найкращі та перевірені рішення, вона впевнена в їх ефективності, адже останні базуються на власному двадцятирічному досвіді та супроводжуються передовими технологіями. Запорукою прогресивності є інвестування у свої кадри, інфраструктуру та максимальна автоматизація процесів, що дозволяє передбачати потреби ринку та надавати відповідні технології.

Саме такою і стала система MONIKA, яка була розроблена сумісно з міжнародною студією LoadMe з урахуванням останніх тенденцій та прагнень в питаннях ведення бізнесу телеком-формату. Аналізуючи всі процеси, MONIKA дозволяє визначити "слабкі" місця в обслуговуванні клієнтів та вдосконалити його. Якщо взяти до уваги, що ця система має здатність до накопичення досвіду шляхом аналізу власних помилок, то процес оптимізації будь-якого процесу поступово наближатиметься до найефективнішого варіанту.

MY.MONIKA.WORLD вже доступний для бізнес-клієнтів WNET, інтерфейс був адаптований під різні девайси (комп`ютери, планшети, мобільні), підтримує три мови: українську, англійську і російську. Сайт відзначається максимальною зручністю на різних рівнях доступу, простотою інтерфейсу та багатофункціональністю. А також передбачає потреби мережевих клієнтів. Це означає, що всі точки підключення в Україні та світі доступні в режимі онлайн на єдиній карті, яка відображає реальний стан мережі та статуси розвʼязання питання.

Головною перевагою системи MONIKA є те, що її використання дозволяє підвищити продуктивність бізнесу клієнтів, забезпечивши їм контроль над ситуацією, можливість прогнозування та доступ до актуальної інформації на всіх рівнях взаємодії. Позитивна оцінка мережевих користувачів бета-версії програми підтвердила правильність прогнозів оператора WNET, який вкотре випередив ринок та вивів свій високотехнологічний інструмент для комплексного ведення телекомунікаційного бізнесу.

Сьогодні WNET це 13 країн присутності; 30+ точок обміну трафіку; 5500 будівель присутності; 5000+ км власних оптоволоконних ліній в Україні, США та Європі; 4200+ клієнтів у різних галузях.