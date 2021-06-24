Украина
В киевском метро из-за сбоя не работает оплата банковской картой и Google Pay с Apple Pay
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Пассажирам рекомендуют пользоваться электронными билетами или разовыми QR-билетами.
В киевском метрополитене перестала работать оплата за проезд банковской картой и сервисами Google Pay и Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что перебои в работе являются временными. В КГГА просят пассажиров пользоваться электронным билетом или приобрести разовый QR-билет в автоматах по продаже.
О возобновлении возможности оплаты проезда в метро банковской картой и Google Pay и Apple Pay пообещали сообщить отдельно.
Напомним, ранее сообщалось, что на Виноградаре продолжается строительство линии метрополитена.
А с мая на всех станциях киевского метро начала работать мобильная связь 4G.