В киевском метро из-за сбоя не работает оплата банковской картой и Google Pay с Apple Pay

Пассажирам рекомендуют пользоваться электронными билетами или разовыми QR-билетами.

В киевском метрополитене перестала работать оплата за проезд банковской картой и сервисами Google Pay и Apple Pay. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Отмечается, что перебои в работе являются временными. В КГГА просят пассажиров пользоваться электронным билетом или приобрести разовый QR-билет в автоматах по продаже.

О возобновлении возможности оплаты проезда в метро банковской картой и Google Pay и Apple Pay пообещали сообщить отдельно.

[ + – ] В метро Киева перестала работать оплата банковской картой и Google Pay с Apple Pay

Напомним, ранее сообщалось, что на Виноградаре продолжается строительство линии метрополитена.

А с мая на всех станциях киевского метро начала работать мобильная связь 4G.