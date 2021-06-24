Україна
У київському метро через збій не працює оплата банківською картою і Google Pay з Apple Pay
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Пасажирам рекомендують користуватися електронними квитками або разовими QR-квитками.
У київському метрополітені перестала працювати оплата за проїзд банківською картою і сервісами Google Pay та Apple Pay. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що перебої в роботі є тимчасовими. У КМДА просять пасажирів користуватися електронним квитком або придбати разовий QR-квиток в автоматах із продажу.
Про відновлення можливості оплати проїзду в метро банківською картою і Google Pay та Apple Pay пообіцяли повідомити окремо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Виноградарі триває будівництво лінії метрополітену.
А з травня на всіх станціях київського метро почав працювати мобільний звʼязок 4G.