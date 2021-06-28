Открытое небо Украины и ЕС: какие выгоды для пассажиров это принесет

Совет ЕС одобрил Договор о едином авиационном пространстве с Украиной. Какие преимущества получат пассажиры и авиакомпании? Обещают, что билеты станут дешевле, а в случае задержки рейсов пассажиры будут получать компенсации до 600 евро.

Осенью 2021 года Украина и ЕС подпишут документ о совместном авиационном пространстве с Украиной. О том, что соглашение об открытом небе одобрено, уже заявили в Совете ЕС.

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"Эти соглашения откроют рынок авиаперевозок, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. За счет более эффективных соединений они будут способствовать торговле, туризму, инвестициям, а также экономическому и социальному развитию", – обещают в ЕС.

[ + – ] Соглашение позволит украинцам приобретать билеты дешевле и расширять географию путешествий Фото: pexels.com

Что же даст украинцам подписание 130-страничного соглашения об открытом небе с ЕС?

В Соглашении четко изложены требования к украинской авиации по переходу на евростандарты, особенно в том, что касается прав пассажиров, защиты окружающей среды, управления воздушным движением и авиабезопасности в целом.

Упрощение авиаполетов между Украиной и странами Евросоюза будет проходить в два этапа.

Сначала снимут все ограничения для украинских авиаперевозчиков на полеты между любыми городами ЕС и Украины. Если раньше количество авиаперевозчиков и рейсов на маршрутах, например, Киев-Париж или Киев-Амстердам было ограничено, то после вступления в силу соглашения авиакомпании, среди которых Wizz Air, Ryanair, Bees Airline и другие, смогут выйти на любой маршрут, который покажется им перспективным. Для этого нужно будет только получить разрешение от аэропорта.

Второй этап либерализации позволит иностранным перевозчикам летать совершать внутренние рейсы между украинскими городами. Кроме того, авиакомпаниям ЕС разрешат садиться в аэропортах стран Европейской политики соседства и Единого европейского авиационного пространства во время выполнения рейсов между Украиной и ЕС. Это даст возможность планировать сложные маршруты. В качестве примера издание приводит такой пример как Украина-Албания-Италия.

В свою очередь украинские авиакомпании смогут совершать полеты между любыми аэропортами в Евросоюзе, однако есть одно условие – начало или конец маршрута должны быть в Украине.

Предполагается, что в выигрыше от Соглашения останутся пассажиры.

Во-первых, оно усилит конкуренцию между перевозчиками, которая спровоцирует "ценовую войну" — а это, в свою очередь, приведет к удешевлению авиабилетов, а значит, сделает полеты более доступными для украинцев .

. Во-вторых, Соглашением предусмотрена обязательная имплементация Украиной директивы ЕС 261/2004, направленной на защиту прав пассажиров во время задержки или и вовсе отмены рейсов. Это позволит пассажирам получать компенсации от 250 до 600 евро, если их рейс будет надолго задержан.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил чиновников Евросоюза.

"Соглашение позволит нашим гражданам приобретать билеты дешевле и расширять географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению в единое европейское пространство", – написал Зеленский на английском языке в Twitter.

[ + – ] Твит Владимира Зеленского

Глава Кабмина Денис Шмыгаль также выразил радость по поводу достигнутых соглашений.

"Договорились о подписании договора о едином авиационном пространстве. Это открывает возможности для подписания документа осенью. Соглашение — это новые маршруты, более прозрачные правила для рынка авиакомпаний и больше возможностей для путешественников", – отметил он.

Несмотря на то, что документ ожидает длительный этап ратификации, Совет ЕС одобрил его предварительное использование сразу после подписания.

По словам Педро Нуно Сантоса, министра инфраструктуры и жилищного строительства Португалии, председателя Совета ЕС, соглашения также снимут рыночные ограничения в отношении соседних с ЕС стран и свяжут их с внутренним авиационным рынком ЕС, поскольку они примут авиационные стандарты ЕС и будут применять авиационные правила Евросоюза.

Аналогичные соглашения ЕС планирует подписать с Катаром, Тунисом и Арменией.

Напомним, еще в 2019 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что договор об открытом небе с ЕС не будет подписан до тех пор, пока не завершится процедура Brexit.