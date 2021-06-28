Відкрите небо України та ЄС: які вигоди для пасажирів це принесе

Рада ЄС схвалила Договір про єдиний авіаційний простір з Україною. Які переваги отримають пасажири й авіакомпанії? Обіцяють, що квитки подешевшають, а в разі затримки рейсів пасажири отримуватимуть компенсації до 600 євро.

Восени 2021 року Україна і ЄС підпишуть документ про спільний авіаційний простір з Україною. Про те, що угода про відкрите небо схвалена, вже заявили в Раді ЄС.

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"Ці угоди відкриють ринок авіаперевезень, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. За рахунок більш ефективних з'єднань вони сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, а також економічному та соціальному розвитку", – обіцяють в ЄС.

[ + – ] Угода дозволить українцям купувати квитки дешевше і розширювати географію подорожей Фото: pexels.com

Що ж дасть українцям підписання 130-сторінкової угоди про відкрите небо з ЄС?

В Угоді чітко викладені вимоги до української авіації по переходу на євростандарти, особливо в тому, що стосується прав пасажирів, захисту навколишнього середовища, управління повітряним рухом та авіабезпеки в цілому.

Спрощення авіапольотів між Україною і країнами Євросоюзу буде проходити в два етапи.

Спочатку знімуть всі обмеження для українських авіаперевізників на польоти між будь-якими містами ЄС і України. Якщо раніше кількість авіаперевізників і рейсів на маршрутах, наприклад, Київ-Париж або Київ-Амстердам було обмежено, то після вступу в силу угоди авіакомпанії, серед яких Wizz Air, Ryanair, Bees Airline і інші, зможуть вийти на будь-який маршрут, який здасться їм перспективним. Для цього потрібно буде лише отримати дозвіл від аеропорту.

Другий етап лібералізації дозволить іноземним перевізникам здійснювати внутрішні рейси між українськими містами. Крім того, авіакомпаніям ЄС дозволять сідати в аеропортах країн Європейської політики сусідства та Єдиного європейського авіаційного простору під час виконання рейсів між Україною та ЄС. Це дасть можливість планувати складні маршрути. Як приклад видання наводить маршрут Україна-Албанія-Італія.

Натомість українські авіакомпанії зможуть здійснювати польоти між будь-якими аеропортами в Євросоюзі, проте є одна умова – початок або кінець маршруту повинні бути в Україні.

Передбачається, що у виграші від Угоди залишаться пасажири.

По-перше, вона посилить конкуренцію між перевізниками, яка спровокує "цінову війну" – а це, зрештою, призведе до здешевлення авіаквитків, а значить, зробить польоти більш доступними для українців.

По-друге, Угодою передбачено обов'язкову імплементацію Україною директиви ЄС 261/2004, спрямованої на захист прав пасажирів під час затримки або і зовсім скасування рейсів. Це дозволить пасажирам отримувати компенсації від 250 до 600 євро, якщо їх рейс буде надовго затриманий.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував чиновникам Євросоюзу.

"Угода дозволить нашим громадянам купувати квитки дешевше і розширювати географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження в єдиний європейський простір", — написав Зеленський англійською мовою в Twitter.

[ + – ] Твіт Володимира Зеленського

Глава Кабміну Денис Шмигаль також висловив радість з приводу досягнутих угод.

"Домовилися про підписання договору про єдиний авіаційний простір. Це відкриває можливості для підписання документа восени. Угода – це нові маршрути, більш прозорі правила для ринку авіакомпаній і більше можливостей для мандрівників", – зазначив він.

Незважаючи на те, що документ очікує тривалий етап ратифікації, Рада ЄС схвалила його попереднє використання відразу після підписання.

За словами Педро Нуно Сантоса, міністра інфраструктури і житлового будівництва Португалії, голови Ради ЄС, угоди також знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх з ЄС країн і зв'яжуть їх із внутрішнім авіаційним ринком ЄС, оскільки вони візьмуть авіаційні стандарти ЄС і застосовуватимуть авіаційні правила Євросоюзу.

Аналогічні угоди ЄС планує підписати з Катаром, Тунісом і Вірменією.

Нагадаємо, ще в 2019 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян говорив, що договір про відкрите небо з ЄС не буде підписано доти, поки не завершиться процедура Brexit.