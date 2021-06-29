Оксана Соколова присоединилась к когорте «Стратегических Архитекторов» Украины

Оксана Соколова, руководитель редакции публицистических программ дивизиона СЛМ «Новости», стала выпускницей Киево-Могилянской бизнес-школы. В течение года она училась на курсе под названием «Стратегический Архитектор», который традиционно объединяет лидеров из разных сфер. В частности, руководителей бизнеса, культуры, медиа, общественных организаций и различных правительственных учреждений: министерств, органов безопасности, вооруженных сил, судов.

Амбициозная цель курса — проектирование будущего нашей страны. Построение стратегий развития. И все обучение — это процесс поиска решений для внедрения прорывных изменений в различных сферах.

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«Невероятный опыт — это обучение в одной команде с лидерами, представляющих различные сферы жизни и совершенно разные системы мышления. Министры смотрят на мир кардинально иначе, нежели владельцы крупных бизнесов. Мировоззрение руководителей ВСУ очень отличается от взглядов работников отрасли культуры или медиа. Но нам приходилось вместе решать общие задачи, не оглядываясь на должности и собственные внутренние установки. Открывать мир друг друга, учиться слышать другие точки зрения и совместно строить экосистемы. Это был год больших откровений», — отметила Оксана Соколова.

Руководитель Школы стратегического архитектора Елена Саврук ежегодно собирает на курс лидеров из разных сфер, объединенных интеллектом, духовностью, требовательностью к себе и окружающим, ценностями и мечтой. Мечтой построить мощную страну. Она убеждена, что выпускники Школы станут двигателем и драйвером изменений в обществе. И это действенное направление для трансформации страны.

Среди выпускников Школы Стратегического Архитектора экс-министры Лилия Гриневич, Владимир Бородянский, Сергей Квит, Премьер-министр Алексей Гончарук, заместитель главы НБУ Роман Борисенко, Директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец, Исполнительный директор ОО «Громадське телебачення» Екатерина Горчинская, СЕО INTERTOP Ukraine Сергей Бадритдинов, Генеральный директор "АТБ-маркет" Борис Марков, Патриарший эконом Украинской Греко-Католической Церкви Любомир Яворский и Генеральный директор «Датагруп» Михаил Шелемба.

«Этот курс очень расширил мой взгляд на мир в целом. Открыл глубину процессов, которые происходят вокруг. С миром, со страной, с людьми. Это очень повлияло на подходы в текущей работе, ведь я начала смотреть на все новости и события совсем с другого ракурса. Понимать более сложную логику существования. Кроме того, во время учебы родился проект амбициозной экосистемы, который, я надеюсь станет новым горизонтом в моей работе. Подробности пока не раскрываю. Потому, что разработка продолжается. Это для меня большой вызов», — отметила ведущая ICTV.