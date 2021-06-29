Оксана Соколова долучилась до когорти «Стратегічних Архітекторів» України

Оксана Соколова, керівник редакції публіцистичних програм дивізіону СЛМ «Новини», стала випускницею Києво-Могилянської бізнес-школи. Протягом року вона навчалась на курсі під назвою «Стратегічний Архітектор», який традиційно обʼєднує лідерів з різних сфер. Зокрема, керівників бізнесу, культури, медіа, громадських організацій та різних урядових установ: міністерств, органів безпеки, збройних сил, судів. Мова, звісно, не про архітектуру будівель.

Амбітна мета курсу — проєктування майбутнього нашої країни. Побудова стратегій розвитку. І все навчання — це процес пошуку рішень для впровадження проривних змін у різних сферах.

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«Неймовірний досвід — це навчання в одній команді з лідерами, що представляють різні сфери життя й абсолютно різні системи мислення. Міністри дивляться на світ кардинально інакше за власників великих бізнесів. Світогляд керівників ЗСУ дуже далекий від поглядів працівників галузі культури чи медіа. Але нам доводилось разом розв’язувати спільні задачі, не озираючись на посади та власні внутрішні установки. Відкривати світ один одного, вчитися чути інші точки зору і спільно будувати екосистеми. Це був рік великих одкровень», — зазначила Оксана Соколова.

Керівник Школи стратегічного архітектора Гелена Саврук щороку збирає на курс лідерів з різних сфер, об’єднаних інтелектом, духовністю, вимогливістю до себе та оточуючих, цінностями та мрією. Мрією побудувати потужну країну. Вона переконана, що випускники Школи стануть рушієм та драйвером змін у суспільстві. І це дієвий напрямок для трансформації країни.

Серед випускників Школи Стратегічного Архітектора колишні міністри Лілія Гриневич, Володимир Бородянський, Сергій Квіт, Премʼєр-міністр Олексій Гончарук, Заступник голови НБУ Роман Борисенко, Директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець, Виконавча директорка ГО «Громадське телебачення» Катерина Горчинська , СЕО INTERTOP Ukraine Сергій Бадрітдінов, Генеральний директор "АТБ-маркет" Борис Марков, Патріарший економ Української Греко-Католицької Церкви Любомир Яворський та Генеральний директор "Датагруп" Михайло Шелемба.

«Цей курс надзвичайно розширив мій погляд на світ загалом. Відкрив глибину процесів, які відбуваються довкола. Зі світом, з країною, з людьми. Це дуже вплинуло на підходи у поточній роботі, адже я почала дивитись на усі новини та події зовсім з іншого ракурсу. Розуміти більш складну логіку існування. Окрім того, під час навчання народився проєкт амбітної екосистеми, який, я сподіваюсь стане новим горизонтом в моїй роботі. Подробиці поки не розкриваю. Бо розробка ще триває. Це для мене великий виклик», — наголосила ведуча ICTV.