Мэр Каменского Белоусов отравляет горожан отходами незаконных свалок – СМИ

Проблема незаконного мусорного полигона по улице Дорожной не первый год беспокоит местных жителей и экологов: свалка негативно влияет на воздух, а также уровень загрязнения воды и грунтов.

Мэр города Каменское Андрей Белоусов годами содействует организации незаконной свалки, которая отравляет каменчан и разрушает экологию, создавая тем самым угрозу здоровью людей. Об этом говорится в расследовании Delo.ua.

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Проблема незаконного мусорного полигона по улице Дорожной не первый год беспокоит местных жителей и экологов: свалка негативно влияет на воздух, а также уровень загрязнения воды и грунтов. Однако мэр города Андрей Белоусов предпочитает не замечать проблему, игнорируя давление со стороны медиа, общественности и решения судов.

Журналисты издания сообщили, что еще 3 июня 2019 года Днепропетровский окружной административный суд установил, что «место размещения бытовых отходов является неорганизованным источником образования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу».

Правоохранительные органы также выяснили, что свалка в Каменском работает незаконно и без заключения об оценке воздействия на окружающую среду.

«На жалобы и петиции неравнодушных граждан в Каменском власти города, как правило, отвечают отписками. История же с эксплуатацией без разрешительных документов полигона по утилизации бытовых отходов дошла до суда. Октябрьский районный суд обязал Днепропетровскую областную прокуратуру внести сведения по этому делу в ЕРДР», — говорится в материале.

В ходе проверок также выяснилось, что КП КГС «Коммунальщик», которое отвечает за полигон, не имеет отчета по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и разрешения на выбросы, что является нарушением требований Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

При этом, решения судов не решили проблему: коммунальное предприятие все так же их игнорирует, продолжая свою деятельность.

«Поскольку решение судов по запрету деятельности полигона по утилизации бытовых отходов не было выполнено властями города, Каменское отделение полиции даже открыло уголовное производство», — пишет издание.

За организацию незаконной свалки, которая наносит ущерб окружающей среде и несет угрозу здоровью каменчан, грозит уголовная ответственность сразу по двум статьям: ст. 236 и ст. 239 УК Украины. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет без права занимать определенные должности на срок до трех лет.