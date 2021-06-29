Мер Кам'янського Білоусов отруює городян відходами незаконних звалищ – ЗМІ

Проблема незаконного сміттєвого полігону по вулиці Дорожній не перший рік турбує місцевих жителів і екологів: звалище негативно впливає на повітря, а також рівень забруднення води і ґрунтів.

Мер міста Камʼянське Андрій Білоусов роками сприяє організації незаконного сміттєвого полігону, що отруює камʼянчан і руйнує екологію, створюючи тим самим загрозу здоровʼю людей. Про це йдеться в розслідуванні Delo.ua.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Проблема незаконного сміттєвого полігону по вулиці Дорожній не перший рік турбує місцевих жителів і екологів: звалище негативно впливає на повітря, а також рівень забруднення води і ґрунтів. Однак мер міста Андрій Білоусов вважає за краще не помічати проблеми, ігноруючи тиск з боку медіа, громадськості та рішення судів.

Журналісти видання повідомили, що ще 3 червня 2019 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд встановив, що «місце розміщення побутових відходів є неорганізованим джерелом викидів забруднюючих речовин в атмосферу».

Правоохоронні органи також зʼясували, що звалище в Камʼянському працює незаконно і без висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище.

«На скарги і петиції небайдужих громадян в Камʼянському влада міста, як правило, відповідає відписками. Історія ж з експлуатацією без дозвільних документів полігону з утилізації побутових відходів навіть дійшла до суду. Жовтневий районний суд зобовʼязав Дніпропетровську обласну прокуратуру внести відомості по цій справі в ЄРДР», — йдеться в матеріалі.

В ході перевірок також зʼясувалося, що КП КМР «Комунальник», яке відповідає за полігон, не має звіту по інвентаризації викидів і дозволу на викиди, що є порушенням вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

При цьому, рішення судів не вирішили проблему: комунальне підприємство все так же їх ігнорує, продовжуючи свою діяльність.

«Оскільки рішення судів щодо заборони діяльності полігону з утилізації побутових відходів не було виконано владою міста, Камʼянське відділення поліції навіть відкрило кримінальне провадження», — пише видання.

За організацію незаконного звалища, яке завдає шкоди навколишньому середовищу і несе загрозу здоровʼю камʼянчан, загрожує кримінальна відповідальність відразу за двома статтями: ст. 236 і ст. 239 КК України. Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років без права займати певні посади на строк до трьох років.