Статистика коронавируса на 30 июня: 40 летальных случаев, Херсонская область лидирует
Больше всего заболевших в Киеве, но во всех остальных регионах заразились менее 50 человек.
За сутки по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 633 новых случаев заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по ситуации с коронавирусом на официальном сайте.
За прошедший день в Украине:
- госпитализировали — 360 человек;
- летальных исходов — 40;
- выздоровели — 2294 человека;
- вакцинировали — 81 637 человек.
Среди новых заболевших — 31 ребенок и 19 медицинских работников. Всего за сутки провели 45794 тестов, в том числе методом ПЦР — 22 511, методом ИФА — 9581; экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 13 702.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 235 096 человек;
- выздоровели — 2 166 668 человек;
- летальных исходов — 52 340;
- проведения ПЦР-тестов — 10 840 333;
- вакцинировали — 1 933 946 человек.
За 29 июня больше всего случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях. При этом в Херсонской области больше всего летальных случаев — умерли 9 человек. У Минздрава нет данных о ситуации на оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 225 случаев;
- Винницкая область — 8 случаев;
- Волынская область — 15 случаев;
- Днепропетровская область — 11 случаев;
- Донецкая область — 48 случаев;
- Житомирская область — 8 случаев;
- Закарпатская область — 9 случаев;
- Запорожская область — 16 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев;
- Киевская область — 26 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 32 случая;
- Львовская область — 30 случаев;
- Николаевская область — 4 случая;
- Одесская область — 27 случаев;
- Полтавская область — 26 случаев;
- Ровенская область — 18 случаев;
- Сумская область — 21 случай;
- Тернопольская область — 1 случай;
- Харьковская область — 34 случая;
- Херсонская область — 12 случаев;
- Хмельницкая область — 9 случаев;
- Черкасская область — 30 случаев;
- Черновицкая область — 3 случая;
- Черниговская область — 14 случаев.
Ранее в Украине запустили бета-тестирование COVID-сертификатов. Уже сейчас зарегистрироваться для получения цифрового документа в приложении "Дия" могут люди, которые получили по две прививки от коронавируса. Сертификат будет подтверждать вакцинацию владельца как в Украине, так и на территории ЕС.