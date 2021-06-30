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Статистика коронавируса на 30 июня: 40 летальных случаев, Херсонская область лидирует

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Коронавирус, врачи, больница
Фото: Скриншот | Врачи лечат больных с коронавирусом в украинской больнице

Больше всего заболевших в Киеве, но во всех остальных регионах заразились менее 50 человек. 

За сутки по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 633 новых случаев заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по ситуации с коронавирусом на официальном сайте

За прошедший день в Украине:

  • госпитализировали — 360 человек;
  • летальных исходов — 40;
  • выздоровели — 2294 человека;
  • вакцинировали — 81 637 человек. 

Среди новых заболевших — 31 ребенок и 19 медицинских работников. Всего за сутки провели 45794 тестов, в том числе методом ПЦР — 22 511, методом ИФА — 9581; экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 13 702.

Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 235 096 человек;
  • выздоровели — 2 166 668 человек;
  • летальных исходов — 52 340;
  • проведения ПЦР-тестов — 10 840 333;
  • вакцинировали — 1 933 946 человек. 

За 29 июня больше всего случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях. При этом в Херсонской области больше всего летальных случаев — умерли 9 человек. У Минздрава нет данных о ситуации на оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. 

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 225 случаев;
  • Винницкая область — 8 случаев;
  • Волынская область — 15 случаев;
  • Днепропетровская область — 11 случаев;
  • Донецкая область — 48 случаев;
  • Житомирская область — 8 случаев;
  • Закарпатская область — 9 случаев;
  • Запорожская область — 16 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев;
  • Киевская область — 26 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 32 случая;
  • Львовская область — 30 случаев;
  • Николаевская область — 4 случая;
  • Одесская область — 27 случаев;
  • Полтавская область — 26 случаев;
  • Ровенская область — 18 случаев;
  • Сумская область — 21 случай;
  • Тернопольская область — 1 случай;
  • Харьковская область — 34 случая;
  • Херсонская область — 12 случаев;
  • Хмельницкая область — 9 случаев;
  • Черкасская область — 30 случаев;
  • Черновицкая область — 3 случая;
  • Черниговская область — 14 случаев.

Ранее в Украине запустили бета-тестирование COVID-сертификатов. Уже сейчас зарегистрироваться для получения цифрового документа в приложении "Дия" могут люди, которые получили по две прививки от коронавируса. Сертификат будет подтверждать вакцинацию владельца как в Украине, так и на территории ЕС. 