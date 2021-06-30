Статистика коронавируса на 30 июня: 40 летальных случаев, Херсонская область лидирует

Больше всего заболевших в Киеве, но во всех остальных регионах заразились менее 50 человек.

За сутки по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 633 новых случаев заболевания COVID-19. Министерство здравоохранения опубликовало свежую статистику по ситуации с коронавирусом на официальном сайте.

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За прошедший день в Украине:

госпитализировали — 360 человек;

летальных исходов — 40;

выздоровели — 2294 человека;

вакцинировали — 81 637 человек.

Среди новых заболевших — 31 ребенок и 19 медицинских работников. Всего за сутки провели 45794 тестов, в том числе методом ПЦР — 22 511, методом ИФА — 9581; экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 — 13 702.

Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 235 096 человек;

выздоровели — 2 166 668 человек;

летальных исходов — 52 340;

проведения ПЦР-тестов — 10 840 333;

вакцинировали — 1 933 946 человек.

За 29 июня больше всего случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Киеве (225), Донецкой (48), Харьковской (34), Луганской (32) и Львовской (30) областях. При этом в Херсонской области больше всего летальных случаев — умерли 9 человек. У Минздрава нет данных о ситуации на оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 225 случаев;

Винницкая область — 8 случаев;

Волынская область — 15 случаев;

Днепропетровская область — 11 случаев;

Донецкая область — 48 случаев;

Житомирская область — 8 случаев;

Закарпатская область — 9 случаев;

Запорожская область — 16 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев;

Киевская область — 26 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 32 случая;

Львовская область — 30 случаев;

Николаевская область — 4 случая;

Одесская область — 27 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 18 случаев;

Сумская область — 21 случай;

Тернопольская область — 1 случай;

Харьковская область — 34 случая;

Херсонская область — 12 случаев;

Хмельницкая область — 9 случаев;

Черкасская область — 30 случаев;

Черновицкая область — 3 случая;

Черниговская область — 14 случаев.

Ранее в Украине запустили бета-тестирование COVID-сертификатов. Уже сейчас зарегистрироваться для получения цифрового документа в приложении "Дия" могут люди, которые получили по две прививки от коронавируса. Сертификат будет подтверждать вакцинацию владельца как в Украине, так и на территории ЕС.