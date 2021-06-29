В Украине запускают бета-тестирование COVID-сертификатов, – Минцифры

Сертификат о вакцинации от коронавируса, утверждает министр, будут признавать в Евросоюзе и других странах.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что начата регистрация (бета-тест) для получения ковидных сертификатов в "Дии". По его словам, это важная часть процесса запуска, которая поможет протестировать работу сервиса. Зарегистрироваться можно уже сейчас (по состоянию на 21:30 29 июня зарегистрировались 1850 человек).

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Зарегистрироваться могут все, кто уже получил две дозы вакцины на территории Украины.

Бета-тест начнется 1 июля. Все участники получат доступ в течение 48 часов.

По словам Федорова, ковидний сертификат в "Дии" подтверждает статус о вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Его действительность можно будет проверить через QR-код.

"Мы – одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидних сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ", – сообщил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине могут запустить сертификаты вакцинации против COVID-19, которые существенно облегчат гражданам путешествия в Европу.

Кроме того, Минздрав выпустил разъяснение о процедуре получения в Украине Международного свидетельства о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также Министерство здравоохранения опубликовало инструкцию, как получить международное свидетельство о прохождении вакцинации против COVID-19.