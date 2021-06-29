В Україні запускають бета-тестування COVID-сертифікатів, — Мінцифри

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, стверджує міністр, будуть визнавати в Євросоюзі та інших країнах.

Віце-премʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що розпочато реєстрацію (бета-тест) для отримання ковідних сертифікатів у "Дії". За його словами, це важлива частина процесу запуску, яка допоможе протестувати роботу сервісу. Зареєструватися можна вже зараз (станом на 21:30 29 червня зареєструвалися 1850 чоловік).

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Зареєструватися можуть усі, хто вже отримав дві дози вакцини на території України.

Бета-тест почнеться 1 липня. Усі учасники отримають доступ протягом 48 годин.

За словами Федорова, ковідний сертифікат у "Дії" підтверджує статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

"Ми — одна з перших країн, яка почала комунікацію з командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів. Враховуємо вимоги EU Digital COVID Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ", — повідомив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня в Україні можуть запустити сертифікати вакцинації проти COVID-19, які суттєво полегшать громадянам подорожі в Європу.

Крім того, МОЗ випустив розʼяснення про процедуру отримання в Україні Міжнародного свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Також Міністерство охорони здоровʼя опублікувало інструкцію, як отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19.