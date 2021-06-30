Укрзализныцю может возглавить фигурант коррупционных скандалов времен Порошенко – СМИ

Завгороднего неоднократно обвиняли в использовании служебного положения в интересах многочисленных коммерческих структур, связанных с ним лично и членами его семьи.

Новым руководителем главного железнодорожного перевозчика Украины, АО «Укрзализныця», может стать широко известный в отрасли Александр Завгородний. В 2015-2016 годах, во время президентства Петра Порошенко, он в статусе «и.о.» уже был руководителем УЗ, однако поста лишился из-за многочисленных обвинений в коррупции. Об этом говорится в материале «Delo.ua».

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На должность и.о. руководителя Укрзализныци Завгороднего в июле 2015 года назначил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Как пишет издание, «Завгороднему повезло оказаться на должности исключительно потому, что «так называемые «кураторы отрасли», которых при Викторе Януковиче называли «смотрящими», надавили на профильного министра Пивоварского — и завели в руководство «УЗ» своих людей. После чего договорились о дружбе со структурами Рината Ахметова, чьи корпорации являются крупными клиентами госпредприятия».

Завгороднему, по информации СМИ, тогда была поставлена задача расчистить путь на рынок железнодорожных перевозок украинским и российским олигархам. Для этого нужно было обеспечить работу УЗ в интересах «правильного» олигарха, максимально сократить пассажирские перевозки и довести парк локомотивов до состояния полной непригодности, чтобы допустить на рынок компании-перевозчики олигархов, владеющих частными локомотивами.

Завгородний сразу же после назначения перебросил на мариупольское направление, где расположены главные активы Рината Ахметова — ММК им. Ильича и «Азовсталь» — большую часть локомотивов, сняв их даже с пассажирских перевозок.

Кроме этого, Завгороднего неоднократно обвиняли в использовании служебного положения в интересах многочисленных коммерческих структур, связанных с ним лично и членами его семьи.

Так, пишет издание, «в 2015 году личность Завгороднего и его крепкие семейные бизнес-узы активно обсуждались экспертами и журналистами. В частности, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала тогда назвал сотрудничество фирм родственников чиновника с госпредприятием «прямым конфликтом интересов бизнеса и государства», которые требуют детального расследования со стороны правоохранителей».

В августе 2015 года такое расследование началось, а уже в марте 2016 Завгородний был уволен.

«Судя по всему, услуги Завгороднего в реализации чужих бизнес-стратегий снова кому-то понадобились. А значит, появится новый шанс и у его «семейного подряда» хорошо заработать с помощью коррупционных связей», — приходит к выводу «Delo.ua».