Укрзалізницю може очолити фігурант корупційних скандалів часів Порошенко — ЗМІ

Завгороднього неодноразово звинувачували у використанні службового становища в інтересах численних комерційних структур, повʼязаних з ним особисто і членами його сімʼї.

Новим керівником головного залізничного перевізника України, АТ «Укрзалізниця», може стати широко відомий в галузі Олександр Завгородній. У 2015-2016 роках, за часів президентства Петра Порошенка, він у статусі «в.о.» вже був керівником УЗ, проте посади позбувся через численні звинувачення у корупції. Про це йдеться в матеріалі «Delo.ua».

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На посаду в.о. керівника Укрзалізниці Завгороднього в липні 2015 року призначив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Як пише видання, «Завгородньому пощастило опинитися на посаді виключно тому, що так звані «куратори галузі», яких при Вікторі Януковичі називали «смотрящими», натиснули на профільного міністра Пивоварського — і завели до керівництва «УЗ» своїх людей. Після чого домовилися про дружбу зі структурами Ріната Ахметова, чиї корпорації є великими клієнтами держпідприємства».

Завгородньому, за інформацією ЗМІ, тоді була поставлена ​​задача розчистити шлях на ринок залізничних перевезень українським і російським олігархам. Для цього потрібно було забезпечити роботу УЗ в інтересах «правильного» олігарха, максимально скоротити пасажирські перевезення і довести парк локомотивів до стану повної непридатності, щоб допустити на ринок компанії-перевізники олігархів, що володіють приватними локомотивами.

Завгородній відразу ж після призначення перекинув на маріупольський напрямок, де розташовані головні активи Ріната Ахметова — ММК ім. Ілліча і «Азовсталь» — більшу частину локомотивів, знявши їх навіть з пасажирських перевезень.

Крім цього, Завгороднього неодноразово звинувачували у використанні службового становища в інтересах численних комерційних структур, повʼязаних з ним особисто і членами його сімʼї.

Так, пише видання, «в 2015 році особа Завгороднього і його міцні сімейні бізнес-узи активно обговорювалися експертами і журналістами. Зокрема, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала тоді назвав співпрацю фірм родичів чиновника з держпідприємством «прямим конфліктом інтересів бізнесу і держави», які вимагають детального розслідування з боку правоохоронців».

У серпні 2015 року таке розслідування почалося, а вже у березні 2016 Завгороднього було звільнено.

«Судячи з усього, послуги Завгороднього в реалізації чужих бізнес-стратегій знову комусь знадобилися. А значить, зʼявиться новий шанс і у його «сімейного підряду» добре заробити за допомогою корупційних звʼязків», — робить висновок «Delo.ua».