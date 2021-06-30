В Киеве неизвестные избили антимайдановца "Топаза" (фото)

Накануне избиения СБУ задержала его по делу о похищении человека, которое рассматривается в Дарницком суде Киева.

Представители правого движения "UA: RIGHT украинские правые" избили в Киеве харьковского сепаратиста Игната Кромского, известного как "Топаз", сообщает пресс-служба организации.

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По словам правых, они избили скандального "антимайдановца" Игната Кромского, поскольку тот якобы игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека.

"Националисты в Киеве избили Топаза который несколько раз избегал присутствия на суде по похищению человека во время Майдана", — говорится в сообщении.

[ + – ] Избиение Топаза в Киеве

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Сам Игнат Кромской в Facebook подтвердил, что его избили в Киеве. Скандальный "антимайдановец" не уточнил, какие травмы получил после ЧП.

"При выходе из суда на меня совершено нападение, только стадом могут!", — написал "Топаз" в микроблоге.

[ + – ] Избиение Топаза Фото: Фото из Facebook-аккаунта Игната Кромского

Днем ранее Игнат Кромской рассказал, что его задержали сотрудники СБУ в Харькове. По словам сепаратиста, оперативники сняли его с поезда и доставили принудительно в суд.

"Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают до суда", – заявил в комментарии Левому берегу адвокат "Топаза".

Журналисты отмечают, что в Дарницком суде Киева слушается уголовное производство по обвинению Игната Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека — ред.).

Ранее Фокус сообщал, что Игнату Кромскому "Топазу" суд присудил 8 лет лишения свободы. Прокуратура требовала Кромскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также Фокус рассказывал, что "Топаза" заставили отвечать на вопросы про Путина и боевиков. В 2018 году Игната Кромского освободили из СИЗО, но автомобиль с сепаратистом заблокировали местные активисты. Они попытались силой вытащить Кромского, а затем потребовали высказать свою позицию по последним событиям в Украине.