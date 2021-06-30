У Києві невідомі побили антимайданівця "Топаза" (фото)

Напередодні побиття СБУ затримала скандального сепаратиста по справі про викрадення людини, яка розглядається в Дарницькому суді Києва.

Представники правого руху "UA: RIGHT українські праві" побили в Києві харківського сепаратиста Ігната Кромського, відомого як "Топаз", повідомляє пресслужба організації.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами правих, вони побили скандального "антимайданівця" Ігната Кромського, оскільки той нібито ігнорував судові засідання у справі про викрадення людини.

"Націоналісти в Києві побили Топаза, який кілька разів уникав присутності на суді з викрадення людини під час Майдану", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Побиття Топаза в Києві

Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Сам Ігнат Кромський у Facebook підтвердив, що його побили в Києві. Скандальний "антимайданівець" не уточнив, які травми отримав після НП.

"При виході із суду на мене скоєно напад, тільки стадом можуть!", — написав "Топаз" у мікроблозі.

[ + – ] Побиття Топаза Фото: Фото из Facebook-аккаунта Игната Кромского

Днем раніше Ігнат Кромський розповів, що його затримали співробітники СБУ в Харкові. За словами сепаратиста, оперативники зняли його з поїзда і доставили примусово до суду.

"Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на поїзд, його з поїзда зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду", — заявив у коментарі Лівому берегу адвокат "Топаза".

Журналісти зазначають, що в Дарницькому суді Києва слухається кримінальне провадження за обвинуваченням Ігната Кромського за ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини — ред.).

Раніше Фокус повідомляв, що Ігнату Кромському "Топазу" суд присудив 8 років позбавлення волі. Прокуратура вимагала Кромському покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також Фокус розповідав, що "Топаза" змусили відповідати на запитання про Путіна і бойовиків. У 2018 році Ігната Кромського звільнили із СІЗО, але автомобіль із сепаратистом заблокували місцеві активісти. Вони спробували силою витягнути Кромського, а потім зажадали висловити свою позицію з останніх подій в Україні.