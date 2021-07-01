Охранник с собакой атаковали отдыхающих на частном пляже под Днепром (видео)

Компания выпивших людей хотела искупаться в озере, но одному из них сначала забрызгали глаза из баллончика, а затем прокусили руку и ногу.

Служебная собака покусала мужчину во время конфликта с охранником на пляже в Днепропетровской области. Подробности происшествия выяснила "ТСН".

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По словам очевидцев, компания людей решила отдохнуть на озере в Елизаветовке. Раньше местных без проблем пропускали на платный пляж возле частной базы отдыха, но на этот раз путь отдыхающим преградили охранники с ротвейлером. Во время словесной перепалки один из них снял намордник с собаки, а затем прыснул в глаза мужчине из баллончика.

Животное среагировало на крики и без команды набросилось на мужчину, который отвернулся протереть глаза, погрызло ему руку и ногу. Группе людей понадобилось несколько минут, чтобы оттащить ротвейлера от пострадавшего.

Покусанный мужчина по имени Эдуард рассказал, что вместе с друзьями отмечал День рождения, и они решили по традиции отдохнуть на пляже, будучи уже в нетрезвом состоянии. Украинец работает строителем, но теперь не может работать из-за полученных травм: повреждены два пальца на правой руке и сухожилие. Эдуард утверждает, что охранник специально натравил на него собаку и дал ей команду "фас".

На место происшествия вызвали полицейских, пострадавший не стал писать заявление, однако правоохранители открыли уголовное производство об умышленном нанесении тяжких повреждений. Администратор базы отдыха отказалась комментировать ситуацию, пока идет расследование. Охранника тем временем отстранили от работы.

Директор охранной компании Александр Сторожко оправдывает своего подчиненного. По его словам, нетрезвые посетители пляжа вели себя агрессивно и окружили охранника, который почувствовал угрозу нападения и снял намордник с ротвейлера. Сотрудник турбазы просил обойти частную территорию.

"За забором — обход, и вы попадаете на пляж. То есть никто допуск к воде им нет ограничивал", — заявил Александр Сторожко.

Адвокат Станислав Лифлянчик отметил, что охрана должна вызывать полицию в любой конкретной ситуации и пытаться задержать правонарушителей, если они пытаются совершить преступление: напасть или повредить имущество.

"Применять силу, а тем более спускать собаку, снимать с нее намордник было, по сути, запрещено законом", — объяснил юрист.

Ранее писали, что в Сумах охранник натравил собак на отца с дочкой, которые выгуливали спаниеля. После стычки домашнему питомцу потребовалась операция, а у ее хозяина поврежден палец.