Охоронець із собакою атакували відпочивальників на приватному пляжі під Дніпром (відео)

Компанія людей напідпитку хотіла скупатися в озері, але одному з них спочатку заляпали очі з балончика, а потім прокусили руку і ногу.

Службова собака покусала чоловіка під час конфлікту з охоронцем на пляжі в Дніпропетровській області. Подробиці події зʼясувала "ТСН".

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За словами очевидців, компанія людей вирішила відпочити на озері в Єлизаветівці. Раніше місцевих без проблем пропускали на платний пляж біля приватної бази відпочинку, але цього разу шлях відпочивальникам перегородили охоронці з ротвейлером. Під час словесної перепалки один з них зняв намордник із собаки, а потім пирснув в очі чоловікові з балончика.

Тварина зреагувала на крики і без команди накинулася на чоловіка, який відвернувся протерти очі, погризла йому руку і ногу. Групі людей знадобилося кілька хвилин, щоб відтягнути ротвейлера від потерпілого.

Покусаний чоловік на імʼя Едуард розповів, що разом з друзями відзначав День народження і вони вирішили за традицією відпочити на пляжі, будучи вже в нетверезому стані. Українець працює будівельником, але тепер не може працювати через отримані травми: пошкоджені два пальці на правій руці і сухожилля. Едуард стверджує, що охоронець спеціально нацькував на нього собаку і дав йому команду "фас".

На місце події викликали поліцейських, потерпілий не став писати заяву, однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження про умисне нанесення тяжких ушкоджень. Адміністраторка бази відпочинку відмовилася коментувати ситуацію, поки йде розслідування. Охоронця тим часом відсторонили від роботи.

Директор охоронної компанії Олександр Сторожко виправдовує свого підлеглого. За його словами, нетверезі відвідувачі пляжу вели себе агресивно й оточили охоронця, який відчув загрозу нападу і зняв намордник з ротвейлера. Співробітник турбази просив обійти приватну територію.

"За парканом — обхід, і ви потрапляєте на пляж. Тобто ніхто допуск до води їм не обмежував", — заявив Олександр Сторожко.

Адвокат Станіслав Ліфлянчик зазначив, що охорона повинна викликати поліцію в будь-якій конкретній ситуації і намагатися затримати правопорушників, якщо вони намагаються скоїти злочин: напасти чи пошкодити майно.

"Застосовувати силу, а тим більше спускати собаку, знімати з нього намордник було, по суті, заборонено законом", — пояснив юрист.

Раніше писали, що в Сумах охоронець нацькував собак на батька з дочкою, які вигулювали спанієля. Після сутички домашньому вихованцю потрібна була операція, а в його господаря пошкоджений палець.